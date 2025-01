Vlak s slovenskimi rokometaši odrinil v Zagreb (FOTO)

Podobno kot pred šestimi leti, ko je bil selektor Veselin Vujović, so slovenski rokometaši na 29. svetovno prvenstvo odpotovali z vlakom. Ta je z ljubljanske železniške postaje odpeljal ob 14.45 in na zagrebški kolodvor prišel dobri dve uri kasneje. Na euru 2018 so Slovenci osvojili osmo mesto, tokrat merijo še višje. Prvo tekmo mundiala bodo odigrali v četrtek ob 18. uri s Kubo.

FOTO: Voranc Vogel

V skupini G se bodo reprezentanti Uroša Zormana, ki je doma pustil Mitjo Janca in Matica Suholežnika, v soboto z zagrebški Areni pomerili z Zelenortskimi otoki, v ponedeljek pa z Islandijo. V drugem delu, kamor se uvrstijo tri reprezentance, se bodo križali s skupino H, v kateri so Hrvaška, Egipt, Argentina in Bahrajn.

FOTO: Voranc Vogel