Misli gredo počasi k Nizozemski

Selektor Ljubomir Vranješ pravi, da imajo njegovi varovanci veliko željo, veliko motivacijo, manjka pa še kakšen odstotek. FOTO: Nebojša Tejić/Kolektiff



Komaj čaka prvo tekmo

Slovenska rokometna reprezentanca se pripravlja na prvi del januarske naloge. Čez dva dni jo čaka prva od dveh kvalifikacijskih tekem z Nizozemsko. Slovenski ekipi se je danes pridružil tudi, ki pa še čaka na izide testiranja, prav tako pa so se znova testirali vsi, ki so bili pozitivni in so zadnje dni preživeli v samoizolaciji. V slovenski ekipi so danes izvedli novo serijo testov na novi koronavirus. Testirali so Zarabca, ki se je pridružil ekipi na pripravah v Laškem, a bo do izida testov še počakal v osamitvi. Prav tako pa so testirali šein pomočnika selektorja, ti na izide testov čakajo doma.Igralci in strokovno vodstvo so vse misli že usmerili proti Nizozemski, ki bo, čeprav bo Slovenija z njo igrala kvalifikacijski tekmi za evropsko prvenstvo, tudi neke vrste ogrevanje pred SP v Egiptu. "Imamo še dva dni. Doslej smo se bolj osredotočali nase, na svojo igro, da bi jo izboljšali. Danes zvečer se bomo prvič osredotočali nanje. Opravili smo pet treningov, fantje so dobro delali in smo na dobri poti. Ko nas gledam kot skupino, kot ekipo, sem zadovoljen, točne taktike za Nizozemsko pa še nismo izdelali. Moramo pa jo jemati resno, igra hiter rokomet, dve različni obrambi, ima dobre nasprotne napade ... Torej nevarna ekipa," je prvi izziv pojasnil selektorPrvi korak bo Nizozemska, mora pa že razmišljati tudi o SP: "Težko je o tem govoriti. Imeli smo malo časa, toda fantje so skupaj že več let. Nismo stoodstotni, a smo na dobri poti. Imamo veliko željo, veliko motivacijo, manjka pa še kakšen odstotek. Zato nam bo Nizozemska prišla prav. Čaka nas velika borba."Tudije poudaril, da bosta ta dvoboja prišla prav, čeprav to ne bosta klasični pripravljalni tekmi. "Na to gledam malo drugače. Pripravljalne tekme so tiste pred sezono, ti dve pa sta le kvalifikacijski za EP. Moramo dati vse od sebe, bo pa to nek pokazatelj za SP, kaj moramo popraviti, kaj moramo izboljšati." Poudaril je, da se sam počuti zelo dobro, da nima zdravstvenih težav: "Upam, da tako tudi ostane, da ne bo kakšnega pozitivnega testa. Komaj čakam prvo tekmo, odlično se počutim."pa je poudaril, da bo to prva prava preizkušnja za reprezentanco po letu dni. "Akcija v začetku novembra je prišla prav, čeprav so bile tekme nato odpovedane. Tu v Laškem smo se osredotočili na našo igro. Nam pa gre v prid, da smo večinoma isti igralci, nekaj pa je mladih novincev. Delamo dobro, ne bo pa lahka tekma. Imajo kakovostno ekipo, a mi imamo samo en cilj, da osvojimo ti dve točki. To bo za nas prva tekma po dolgem času, vemo, da bo zanesljivo težka." Dodal je, da upa, da bo na igrišču pokazal svojo najboljšo izvedbo: "Res že dolgo nismo igrali skupaj. Jaz sam sem igral kar dosti, počutim se dobro, zdrav sem, upam, da tako tudi ostane. Želja in motivacija sta na vrhu, verjamem, da bo vse dobro."