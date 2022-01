Nizozemska je poskrbela, da se je Madžarom zgodila »Slovenija«

Madžarska, ena od gostiteljic evropskega rokometnega prvenstva, je imela na tekmovanju velike načrte, toda sanje o visoki uvrstitvi so se ji tako kot Sloveniji dan prej končale že po predtekmovanju. Po Nizozemski jo je namreč premagala še Islandija, ki si je s tretjo zmago (z 31:30) zagotovila prvo mesto v skupini B. Drugo mesto in uvrstitev med najboljših 12 reprezentanc si je prvič priigrala Nizozemska z zmago nad Portugalsko z 32:31.

Islandci se v Budimpešti niso ustrašili 20.000 glasnih navijačev. Spustili so se v moški boj z domačimi hrusti, kar se jim je na koncu obrestovalo. Tekma je bila izenačena, odločila pa je končnica, v kateri gostitelji niso izkoristili svojih priložnosti, čeprav so imeli zadnji dve minuti igralca več na igrišču.

Najprej je Dominik Mathe pri zaostanku 30:31 zapravil sedemmetrovko, nato je Bendeguz Boka prestopil, za konec pa je gostujoči vratar Björgvin Pall Gustavsson, z 12 obrambami eden od junakov v islandski ekipi, ubranil še strel Matea Lekaia. Najboljši strelec pri Islandcih je bil z devetimi goli Bjarki Mar Elisson, pri Madžarih jih je Mathe dosegel deset.

Uspešen finiš Nizozemcev

Napeto je bilo tudi na drugi tekmi v skupini. Portugalci za napredovanje potrebovali zmago z dvema goloma razlike, takšno prednost pa so imeli le na začetku pri 2:0. Nizozemci so nato dosegli pet zaporednih golov in vodili vse do končnice. V njej so Portugalci še enkrat prešli v vodstvo, toda zadnja gola so spet dosegli tulipani in si tako priborili drugo zmago na prvenstvu.

V derbiju skupine D je Nemčija prepričljivo, s 30:23, ugnala Poljsko, ki si je prav tako kot Nemci že pred zadnjim kolom predtekmovanja zagotovila napredovanje. Najboljši strelec je bil Christoph Steiner z 11 goli.

Tekma med Belorusijo in Avstrijo, s katero se je prvi del EP končal, ni odločala o ničemer pomembnejšem. Z 29:26 so jo dobili Belorusi, ki so tako končali na tretjem mestu v skupini D.