Norvežanke osmič na Mt. Blancu, hrvaške solze sreče

Dvoboj obramb in vratark

Hrvaška vratarka Cleopatre Darleux in kolegice so bile zelo razočarane po porazu v finalu. FOTO: Jonathan Nackstrand/AFP

Bron večji od zgodovine

Hrvatice so presenečenje 14. EP. FOTO: Henning Bagger/Reuters

Naslednjič finale v Stožicah

Nora Mørk je bila najboljša strelka EP. FOTO: Jonathan Nackstrand/AFP

Že osmič na 14 evropskih prvenstvih so lovoriko dvignile norveške rokometašice, ki so v finalu premagale branilke naslova iz Francije z 22:20 (14:10). Največja senzacija EP pa je reprezentanca Hrvaške, ki je osvojila bron, potem ko je uprizorila zgodovinsko tekmo in s 25:19 (11:11) premagala gostiteljice iz Danske.Norvežanke bi morale biti sogostiteljice prvega korona prvenstva v ekipnih športih, ampak njihova zveza se je tik pred zdajci umaknila, kljub temu pa so Vikinginje na sosednjem Danskem delovale kot domačinke, dobile so vseh osem tekem, tudi zadnjo proti dotlej prav tako nepremagljivim Francozinjam.Te so imele vajeti igre v rokah v uvodnih minutah (4:2), nato pa padle v norveški mlin,(z naskokom najboljša strelka EP z 48 goli) in tovarišice so zagospodarile v prazni areni Jyske Bank. Že do odmora so si priigrale štiri gole prednosti, toda v drugem delu so zapadle v krizo, igralke izkušenega selektorjaso se približale na 15:16 in kmalu izenačile na 17:17 (50. minuta).Začela se je dramatična končnica, v kateri je francoska obramba 5-1 odlično zaustavljala tekmice, čvrsta je bila tudi članica Krima Mercatorja,. Sedem minut pred koncem so Francozinje s 7 metrov (za 19:18) prišle do prvega vodstva po 4:3. Ko je že kazalo, da se bo jeziček na tehtnici dokončno nagnil na francosko stran, pa nov zasuk po zaslugi vratarke, s 15 obrambami glavne junakinje finala. Odločilni gol je s krila zabila njena sestra dvojčica(22:20), v zadnjih dveh minutah Francozinje niso mogle preprečiti slavja Norvežank, ki se se po letih 1998, 2004, 2006, 2008, 2010, 2014 in 2016 veselile osme evropske trofeje.Ampak vseeno je bil njihov uspeh pri mnogih v senci hrvaškega čudeža. Hrvatice so že gostile EP in SP in imele po imenih močnejše reprezentance, tokrat pa prišle do prvega odličja. Danke, trikratne evropske prvakinje, so v drugem polčasu dosegle le osem golov, za kar je najbolj zaslužna vratarka, ki je zbrala 15 obramb.Hrvatice so bile doslej najvišje na petem mestu (1994), z zmago, ki so jo hrvaški mediji označili za senzacijo med senzacijami, pa so si zagotovile tudi udeležbo na SP, na katerem jih ni bilo 10 let. Selektorje z dekleti zrežiral pravo evforijo pri južnih sosedih.»To je večje od zgodovine, to bo šlo v anale hrvaškega športa,« je bil ponosen 61-letni Šoštarić in povedal, da so dodatno motivacijo igralkam dale izjave strokovnjakov, ki Hrvaški niso pripisovali niti odstotka možnosti za zmago. Hrvatice se bodo v Zagreb vrnile jutri ob 13. uri, zaradi slabe epidemiološke slike pa ne bo sprejema na Trgu bana Jelačića, ki bi bil sicer nabito poln.Najboljša igralka EP je bila sicer Francozinja. Slovenke so osvojile zadnje, 16. mesto. Čez dve leti bodo skupaj s Severno Makedonijo in Črno goro gostile euro v Celju in Ljubljani.