Nov šok za Celjane, poraženi tudi v Kopru

Žiga Mlakar ni mogel preprečiti poraza Celja v Kopru. FOTO: Jože Suhadolnik

Po 19 zmagah v državnem prvenstvu so rokometaši Celja Pivovarne Laško v Kopru doživeli še drugi zaporedni poraz in ogrozili svoj naslov prvaka v ligi NLB. Ekipa trenerjaje bila boljša z 29:28.V Bonifiki je bila prava drama, Koper je v prvem polčasu vodil že za šest golov, ampak prvaki so se vrnili in v drugem polčasu smo spremljali izenačen dvoboj, v katerem so na koncu daljšo vendarle potegnili Primorci. Zdelo se je, da bo vratarrešil Celjane, toda za junaka tekme se je izkazal njegov kolega na drugi strani. Deset sekund pred koncem je ubranil sedemmetrovko gostujočemu kapetanu, nakar je po podaji najboljšega strelcav polno zadel hrvaški krožni napadalecin poskrbel za veliko slavje.Koper se je utrdil na četrtem mestu in je na pragu nastopa v evropskih tekmovanjih, Celjani pa so po sredinem domačem porazu z Gorenjem ogrozili naslov prvakov. Gorenje zaostaja za tri točke, obeta se mu zmaga proti nekonkurečni Krki, zatem bo gostilo večne tekmece, ki jim brez poškodovanegapo koncu lige prvakov očitno pojenja sapa. Bo trenerznal dvigniti ekipo, ali bo po osmih letih naslov romal nazaj v Velenje?– Trimo : Ljubljana 36:30 (20:17; Hamidović 8, Cirar 7; Kolmančič 7, Planinc 6), Riko Ribnica : Butan plin Izola 31:29 (17:16; Setnikar in Strmljan po 5; Miklavec 8, Jurič in Peharc po 6), Urbanscape Loka : Slovenj Gradec 22:24 (9:13; Nikolić 6, M. Jesenko 5; Levc 7, Živković, Cvetko in Šol po 4), Jeruzalem Ormož : Maribor 29:29 (14:13; Hebar 8, Kocbek 5; Sok 12, Planinšek, Rakita, Veselinović in Žabić po 3), Koper : Celje Pivovarna Laško 29:28 (14:12),Krka – Gorenje, Dobova – LL Grosist Slovan