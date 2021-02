Ocvirka nič ne ustavi, tudi Barceloni napoveduje muke

Tilen Kodrin igra v odlični formi po SP. FOTO: Uroš Hočevar

Korona odnesla, korona prinesla

Tomaž Ocvirk verjame, da se bodo Celjani dobro upirali Barceloni. FOTO: Tadej Regent

Standings provided by SofaScore LiveScore

Drzen slogan »Nič me ne ustavi« so si pred tekmo z edino neporaženo ekipo v EHF ligi prvakov izmislili rokometaši Celja Pivovarne Laško. Danes ob 20.45 bodo gostili Barcelono, ki jim je v prejšnji sezoni prizadejala najvišji evropski poraz (21:45), v tej pa jih ugnala z 42:28.Seveda se moto ne nanaša na tekmo, v kateri bodo Celjani povsem sproščeni, saj bodo v vsakem primeru nastopili v osmini finala, temveč simbolizira duh paradnega slovenskega kolektiva, ki kljubuje koronavirusu in ohranja stik z elito. Četudi so Katalonci, katerih barve branijoter bivša celjska igralcain, absolutni favoriti, domači trenerne izobeša bele zastave.»Ne gremo samo igrat, želimo zmago in tako se moramo obnašati. Biti pametni in se ne spustiti v dir s tekmeci,« pove »Čvari«, ki ima v vitrini že sveža skalpa Zagreba in Nantesa. »Barcelona v povprečju dosega po 40 golov, zato moramo biti čvrsti v obrambi ter predvsem potrpežljivi v napadu, saj se vsaka napaka kaznuje z golom. Pomembna bo disciplina, se pa tekme zelo veselim,« je optimističen 47-letni trener, ki nima novih skrbi zaradi poškodb, že nekaj časa sta zunaj ekipe vratarin že odpisaniDa kakovostna razlika ne bo prevelika, je mogoče slutiti iz napovedi gostov, da bodo priložnost dobili tudi mlajši igralci, saj nosilci igre še čutijo posledice napornega ritma. Barcelona je namreč konec lanskega leta nastopila na F4 v Kölnu, zatem je večina igralcev sodelovala na SP v Egiptu, medtem ko so Celjani marljivo trenirali skupaj.Lani jim je korona odnesla osmino finala, letos jim jo je prinesla nazaj, tekmec pa utegne biti konec marca in v začetku aprila isti – poljske Kielce. »Dobro je vedeti, da bomo v osmini finala, toda pred tem nas čakajo še tri tekme rednega dela. Barcelona je zame najboljša ekipa v Evropi, vendar imamo tudi mi svoj bojni načrt. Vsi se želimo Evropi predstaviti v najboljši luči,« je povedal reprezentant, ki prihaja v leta, ko bi si počasi lahko našel tujega delodajalca.Mladi vratarima še vso kariero pred seboj. »Vsi vemo, kdo prihaja, za nas je LP luksuz, Barcelona pa češnja na torti,« se tekme proti evropski smetani veseli Vujo, ki pri 20 letih že blesti tako na klubski kot reprezentančni ravni.