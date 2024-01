Primorec z danskimi vrlinami dobitna kombinacija za Zormana

V nadaljevanju preberite:

Slovenska rokometna reprezentanca je včeraj popoldne iz Ljubljane prek Frankfurta dopotovala v Berlin, se namestila v hotelu Vienna House in v dvorani Maxa Schmelinga imela zvečer že trening. Danes bo ekipa vadila v osrednji Mercedez-Benz Areni, kjer jo jutri čaka prva tekma 16. evropskega prvenstva proti Ferskim otokom. Lani je bil na svetovnem prvenstvu najboljši slovenski strelec Aleks Vlah, ki bo tudi v Nemčiji eden glavnih adutov selektorja Uroša Zormana.

Aleks Vlah je bil v prejšnji sezoni dolgo časa najboljši strelec v EHF ligi prvakov s Celjem Pivovarno Laško, poleti se je preselil v Aalborg, kjer si slačilnico deli z zvezdniki, kakršna sta Niklas Landin in Mikkel Hansen. Kako mu je na Danskem, kaj pričakuje od EP, kako je z njegovim kolenom in kakšne so njegove želje za leto 2024.

Oglejte si Delov graf s predstavitvijo slovenske reprezentance.