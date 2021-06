Prišel v Barcelono, videl Köln, osvojil vse

V nadaljevanju preberite:



Zgodbo ob Sredozemskem morju šele dobro začenja še ne 21-letni Domen Makuc, ki se še ne zaveda dobro, kaj mu je uspelo. »Morda zato, ker ni bilo vzdušja, pogrešamo polne dvorane,« je povedal organizator igre iz Rodika, vesel, ker so bili na tribuni Lanxess Arene njegova starša, dekle Tija in brat Andraž, tudi rokometaš. Kdaj se vsi skupaj vračajo domov in kaj si od poletja obeta mladi zvezdnik?