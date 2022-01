Proti Odenseju po tretjo zmago med evropsko elito

Dolgo so čakale rokometašice Krima Mercatorja na prvo uradno tekmo v letu 2022, vse od 20. novembra, ko so v Stožicah ugnale moskovski CSKA s 24:21. Dočakale jo bodo v nedeljo ob 16. uri, ko bodo v 10. kolu lige prvakinj gostile Odense. Z danskimi šampionkami so se že pomerile konec oktobra in klonile s 24:26, zato pričakujejo, da bi se jim lahko v domači dvorani oddolžile in se jim približale na lestvici skupine B.

Odense je prejšnji teden že odigral evropsko tekmo in remiziral s CSKA (27:27), zato je v rahli prednosti pred Ljubljančankami, ki že dva meseca čakajo na naslednji dvoboj. Vmes so krimovke zaradi okužb preložile gostovanje 9. kola pri norveški ekipi Vipers Kristansand, toda v tem času jih ni zapustil optimizem.

Natalija Derepasko verjame v svoja dekleta. FOTO: Martin Metelko

»Dolgo smo bile brez tekem. Od zadnje smo se borile z raznovrstnimi težavami, po svetovnem prvenstvu je prišel val poškodb, nagajal pa nam je tudi koronavirus. V zadnjih dneh so razmere ugodnejše, saj normalno treniramo. Nekaj težavic še imamo, a upam, da bodo do nedelje izpuhtele,« je potrdila trenerka Natalija Derepasko, ki je nedavno pozdravila v zasedbi novinko iz Konga, 17-letno levo zunanjo igralko Betchaïdelle Ngombele.

S potrpežljivostjo proti hitrosti

»Uvajamo jo v vadbeni proces in verjamemo, da predstavlja prihodnost kluba,« je ocenila Derepeskova in razkrila taktiko, s katero se bo njena ekipa postavila po robu Odensejeu. »Naše igralke bodo morale biti borbene in požrtvovalne v obrambi, v napadu pa potrpežljive. Z dolgimi napadi si bomo poskušale priigrati ugodne položaje za mete, s tem pa tudi preprečiti glavno orožje tekmic, protinapade. Danke so namreč izredno hitre,« je trenerka predstavila načrt za merjenje moči s kakovostnimi gostjami, ki imajo v svojih vrstah tako danske igralke kot pet Nizozemk, dve Norvežanki, Švedinjo in Japonko.

V tej sezoni izvrstne predstave kaže predvsem Dione Housheer, 22-letna desna zunanja igralka iz Nizozemske, ki je zabila že 50 golov. Vodilni adutinji ekipe trenerja Ulrika Kirkelyja sta še krožna napadalka Mia Rej Bidstrup in leva zunanja strelka Mie Enggrob Hoejlund.

Krimovke so po nepopolnih devetih kolih na šestem mestu razpredelnice skupine B s petimi točkami v osmih odigranih dvobojih, Odense je z devetimi točkami v devetih nastopih eno mesto višje. S stoodstotnim izkupičkom vodi madžarski Györ, na drugem mestu je Vipers Kristansand s štirimi točkami točkami zaostanka ob odigrani tekmi več.