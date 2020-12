Reprezentančni zbor po novem 1. januarja

Slovenska moška rokometna reprezentanca se bo pred januarskimi akcijami zbrala šele 1. januarja in ne že v začetku naslednjega tedna. Pred začetkom priprav je prišlo do manjše spremembe, reprezentanca se bo v Laškem zbrala prvi dan novega leta. Po prvotnem načrtu bi morali rokometaši priprave začeti že v ponedeljek in bi v prvem delu trenirali do 30. decembra.



A ker bi v tem delu manjkala skorajda polovica izmed 21 vabljenih igralcev, ki imajo še klubske obveznosti, se je selektor Ljubomir Vranješ odločil, da zbor pomakne na 1. januar. Takrat se ga bodo lahko udeležili vsi njegovi izbranci. Za vse vabljene rokometaše, ki bodo do zbora brez klubskih aktivnosti, pa je reprezentančni trener za telesno pripravo Primož Pori pripravil individualne programe za ohranjanje in izboljšanje telesne pripravljenosti.



Izbrano vrsto januarja čakata nastopa v dveh tekmovanjih. Po odpadlih novembrskih tekmah zaradi okužb s koronavirusom bo Slovenija kvalifikacije za EP 2022 začela s tekmama proti Nizozemski. V sredo, 6. januarja bo gostovala v Almereju, štiri dni pozneje pa bo povratna tekma v Celju. V Egipt, ki bo gostil 27. svetovno prvenstvo, pa se bo slovenska odprava podala v torek, 12. januarja. Slovenija bo v predtekmovanju igrala z Južno Korejo, Rusijo in Belorusijo.

