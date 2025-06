Mladi Slovenci na krilih dragulja Anžiča v boju za kolajne

Slovenski rokometni reprezentanti do 21 let so na svetovno prvenstvo na Poljskem odpotovali z veliko manj pompa kot njihovi nogometni rojaki, toda za razliko od njih ostajajo v borbi za najvišja mesta. So še neporaženi in so se po zmagi proti Urugvaju s 37:19 zvrstili v drugi del tekmovanja, kjer bo nastopilo 16 najboljših ekip.

Izbranci glavnega trenerja Klemna Luzarja, novega trenerja Celja Pivovarne Laško so prvi del tekmovanja zaključili na drugem mestu skupine A, zavoljo manjše razlike med danimi in prejetimi zadetki na vseh tekmah. Prvo mesto je zasedla Norveška, ki je imela identičen izkupiček kot Slovenija, medtem ko se je medsebojna tekma v prvem krogu razpletla z remijem (33:33), je poročala RZS.

V drugem delu se bodo Slovenci v skupini I v ponedeljek najprej srečali z Avstrijci, v torek pa Madžari, najboljšima reprezentancama skupine B. Obe tekmi se bosta začeli ob 14. uri. Pred začetkom drugega dela vodi Avstrija z dvema točkama, ki si ju je priborila s tesno zmago na medsebojni tekmi z Madžari v zadnjem krogu prvega dela (22:21). Sledita Slovenija in Norveška z eno točko, Madžarska je brez.

»V tekmo smo vstopili osredotočeno in s pravo energijo. Zavedali smo se, da nam zmaga prinaša napredovanje v drugi del in možnost za nadaljnji boj za končnico. Dvoboj je bil sicer zanimiv, Urugvaj je reprezentanca, ki je ne srečaš vsak dan. Čestitke soigralcem in tekmecem za prikazano. Mi se že veselimo naslednjih tekem,« je po tekmi za RZS dejal 17-letni celjski biser Aljuš Anžič, z osmimi goli najučinkovitejši v slovenskem napadu in eden od zvezdnikov turnirja, ki mu napovedujejo sijajno prihodnost.