Odločitev je padla, Celjani izbrali novega trenerja

Ugibanj je konec. Znan je novi trener najbolj uspešnega slovenskega rokometnega kluba Celje Pivovarna Laško. Nova uprava v Zlatorogu na čelu s predsednico Alenko Potočnik Anžič je za naslednika Portugalca Paula Pereiro izbrala 41-letnega Klemna Luzarja, dosedanjega trenerja mladinske ekipe in selektorja slovenske mladinske reprezentance. Celjani, 26-kratni slovenski prvaki, so zasedli šele četrto mesto v ligi NLB ter tretje v pokalu Slovenije. Pereira se po enem letu dela seli k Dinamu iz Bukarešte.

»Klemen Luzar je novi glavni trener članske ekipe RK Celje Pivovarna Laško! V novo sezono vstopamo z jasno vizijo in svežo energijo – na čelu ekipe bo odslej dolgoletni član celjskega pogona, Klemen Luzar!« je zapisal klub na družbenih omrežjih.

Ob tem so dodali: »Klemen je vrsto let soustvarjal uspehe naših mladinskih selekcij, vodi tudi mladinsko moško rokometno reprezentanco do 20 let in velja za enega ključnih razvijalcev mladih rokometašev v Sloveniji. Zdaj prevzema vodenje članske ekipe, za katero verjame, da bo v prihodnji sezoni uspešno razveseljevala navijače!«

Klemen Luzar je novi trener Celja PL. FOTO: Mavric Pivk

Luzar je podpisal pogodbo do konca sezone 2026/27. »S poudarkom na doma vzgojenih igralcih, razvoju ekipe in visokih ambicijah verjamem, da lahko skupaj rastemo in osrečimo navijače,« je dejal Luzar, ki je bil tudi pomočnik Tomažu Ocvirku in Alemu Toskiću, pred tem pa kratek čas vodil ekipo Gorenja.

Predsednica Potočnik Anžičeva je ob tem povedala: »Klemen Luzar je trener nove generacije – znanja poln, predan in usmerjen k razvoju. Popolna izbira za našo mlado in ambiciozno ekipo.«

Luzar je s Celjem povezan že od mladih let. Kot igralec je igral v mladinskih selekcijah, kasneje pa se v klub vrnil kot trener mladinskih selekcij Celja.