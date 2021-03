Rokometaši v boj za Tokio brez Tilna Kodrina

Slovenska rokometna reprezentanca bo kvalifikacije za nastop na olimpijskih igrah v Tokiu odigrala brez Tilna Kodrina. Izvid sredinega dopoldanskega pregleda z magnetno resonanco je pri levokrilnem rokometašu pokazal natrganino mečne mišice desne noge, zato je ostal v domovini.



»Predhodni preiskavi z ultrazvokom nista pokazali kakšnih nepravilnosti, a vseskozi sem imel občutek, da z mečno mišico nekaj ni povsem v redu. V klubu sem izpustil zadnjih nekaj tekem, tudi reprezentanca mi je omogočila treniranje po posebnem programu. Ker se stanje nekako ni izboljšalo, sem v sredo prestal novo preiskavo z magnetno resonanco, ki je pokazala poškodbo mečne mišice. Resnično sem izredno razočaran, da ne bom mogel pomagati ekipi na turnirju v Berlinu. Soigralcem želim obilo sreče in da se jim sanje izpolnijo. Trdo smo delali za to,« je sporočil Kodrin.

Kljub vsemu iz Zreč pozitivno razpoloženi

Danes popoldne se je reprezentanca odpravila na Dunaj, kjer bo prenočila in v četrtek nekaj minut pred sedmo uro zjutraj poletela v Berlin. Težave s poškodbami so se začele v slovenski vrsti pojavljati že pred začetkom izredno pomembnega tedna. Zaradi poškodbe gležnja je ostala brez dveh pomembnih členov, Boruta Mačkovška in Nika Henigmana. Zaradi težav z levo stegensko mišico je prvo tekmo v tem tednu proti Poljski - Slovenci so jo v Celju dobili z 32:29 - izpustil Darko Cingesar, ki pa je uspešno opravil sredin popoldanski trening in se z ekipo odpravil na pot proti Dunaju.



Izbranci Ljubomirja Vranješa so se kljub novemu neprijetnemu dogodku iz Zreč odpravili pozitivno razpoloženi in močno motivirani. V Berlinu bodo nastopili povsem neobremenjeni, a z veliko željo, da se še četrtič v zgodovini Slovenije uresničijo rokometne olimpijske sanje.

