Ura resnice: v Kairo kot lovci na zaklad ali turisti?

Dean Bombač je ostal dolžnik, ampak njegova kakovost ni sporna in bi lahko prišla do izraza proti Belorusiji. FOTO: Jozo Čabraja/kolektiff

7:18

je bil izkoristek strelov treh slovenskih krilnih igralcev, Blaža Janca, Dragana Gajića in Darka Cingesarja

Ljubomir Vranješ: »Belorusija je zelo dobra ekipa, Karalek je odličen krožni napadalec, Kuleš eden najboljših strelcev na prvenstvu. Zarabec proti Rusiji ni igral, ker ni veliko treniral z nami, ampak turnir je dolg in gotovo bo prišel na svoj račun. Dvigniti se moramo kot ekipa. Danes nas mora krasiti drugačen pristop. Želim bolj agresivno obrambo, bolj agresiven protinapad. Verjamem v ekipo 100-odstotno, na igralcih sem že videl ta žar v očeh. Po tekmi smo se pogovorili. Strinjali smo se, da nikdar ne smeš biti na 70 odstotkih. Zapravili smo kar 13 »zicerjev«. Bomo videli, ali bomo naredili spremembe v ekipi. Kastelic in Kodrin nista z nami, sta pa tukaj Mazej in Lesjak.«

Ljubomir Vranješ zaupa fantom. FOTO: Hazem Gouda/Reuters

10

obramb sta zbrala Klemen Ferlin (4) in Miljan Vujović (6), Viktor Kirejev je ustavil 17 žog

Vranješ ni našel recepta

Matej Gaber ni mogel zaustaviti mladega Sergeja Kosorotova.

FOTO: Hazem Gouda/Reuters

Dve točki bi vrnili nasmehe

Jure Dolenec: »Na tem prvenstvu še nismo rekli zadnje besede in gremo z optimizmom naprej. V določenih trenutkih ne delujemo kot ekipa. To je največja težava, kar v rokometu vedno pride do tega, da se znajdeš v rezultatskem zaostanku. Prehitro pride do neke živčnosti, gremo iz napake v napako, zgodi se panika. Moramo biti spet ekipa. Ne smemo se ničesar bati, ampak enostavno boriti se za našo državo, za nas, za navijače. Fantom sem dejal, da prvenstva ni konec, da nas ta poraz ne sme preveč potreti. Sigurno smo moramo iz njega marsikaj naučiti. Ni pa še usoden, ne nazadnje smo na Švedskem izgubili proti Madžarski, ko ne bi smeli, pa smo vseeno prišli v polfinale. V Franciji smo denimo remizirali s Tunizijo in doživeli visok poraz proti Španiji, pa osvojili bronasto kolajno. Velikokrat smo imeli padce med prvenstvom in smo se znali pobrati, je pa vrag odnesel šalo in samo zmaga je sprejemljiva za nas.«

Jure Dolenec je bil edini na svoji ravni proti Rusiji. FOTO: Hazem Gouda/Reuters

So Slovenci iz pravega testa ali iz te moke ne bo kruha? Potem ko so proti Rusom odigrali najslabšo tekmo v mandatuin izgubili s 25:31 (13:16), je danes (18.00) pred njimi ura resnice, ki bo dala odgovor na vprašanje, ali lahko posežejo visoko na svetovnem prvenstvu v Egiptu, ali bodo v drugem delu v Kairu bolj za številko.V 48 urah je morala v slovenskem taboru v mehurčku v Aleksandriji padla z neba v brezno. Rekordni zmagi proti Koreji je sledil boleč poraz proti reprezentanci Ruske rokometne zveze, ki je bila na papirju za razred šibkejša, oslabljena in pomlajena. Ampak proti razglašeni slovenski četi je delovala kot v zlatih časih, ko je osvajala zlate kolajne. Slovenci pa niso bili niti senca reprezentance, ki je pred letom zasedla četrto mesto na EP na Švedskem, kjer je bila Rusija (na SP je prišla kot povabljenka) šele 22.Od obrambe, ki je gostiteljem Švedom v Göteborgu dovolila samo 19 golov, ni bilo ne duha ne sluha, pa četudi je visoki zid zinokrepil močni. Slovenci so bili mehki, niso delali prekrškov, Vranješ tudi ni poskusil z globljo različico obrambe, ki bi morda manj ustrezala odličnemu mlademu zvezdnikuin, strelcema šestih golov.Še bolj mučno je bilo gledati slovenski napad, ki ga ni znal povezati. Ko so Rusi prvič prišli v vodstvo pri 5:4, so se roke zatresle tudi najbolj izkušenim možem, krilni igralci(5:10),(2:5) in(0:3) so ogreli ude nepričakovanega junaka tekme, vratarja, ki je zbral 17 obramb.Da se zgodba ne bo dobro končala, je postalo bolj ali manj jasno, ko je Gajić pri 20:25 zastreljal 7-metrovko in še »zicer« po odbitku.je sicer poživil slovensko igro v drugem polčasu, ampak transibirski vlak je že odpeljal.Novi ruski selektorje taktično ukanil prijatelja Vranješa, ki je na klopi pustil evropskega prvakaEdini, ki je bil na svoji ravni, je bil kapetan, ki je na začetku držal Slovence nad vodo in imel strel 6:6. Zato je bil po tekmi tudi upravičeno jezen na svoje fante.»Treba bo pokazati precej več. Kako? To je vprašanje za selektorja, ki bo zagotovo imel svoje odgovore. Igramo za Slovenijo, za naše barve. Če nisi po takšni tekmi popolnoma telesno uničen, potem nisi dal dovolj. Težko bi rekel, da kdor koli od naših igralcev lahko to reče. Že od druge tekme z Nizozemsko ponavljam, da nekaj ni v redu, žal se je preneslo tudi na prvenstvo,« je bil zelo kritičen Dolenec, eden od peterice Slovencev, ki so igrali na nedavnem F4 lige prvakov v Kölnu. Pri Rusih ni niti enega takšnega, večina jih prihaja iz Čehovskih medvedov, ki nastopajo v evropski ligi.»Z menoj na čelu smo zgrešili precej neoviranih strelov. S takšnim izkoristkom je težko premagati kogar koli. Tokrat nam res ni šlo nič od rok. Proti Belorusiji nas čaka tekma za biti ali ne biti. Pokazati bomo morali vse, kar imamo. Videli bomo, ali smo iz pravega testa,« se je s pepelom posul najizkušenejši Gajić.Kar je bilo, je bilo. Vsakomur se lahko zgodi slab dan. Mnogokrat se je zgodilo, da je kasnejši prvak v predtekmovanju doživel hladno prho. Tudi Hrvatom in Špancem, zadnjim finalistom EP, se je že zalomilo v Egiptu. Jasno pa je, da je vrag vzel šalo že po drugi tekmi. Če Slovenija tudi nocoj proti Belorusiji ne bo prenesla vloge favorita, ki ji očitno predstavlja coklo, bo šla v Kairo brez točk z minimalnimi možnostmi za četrtfinale.Če se bodo fantje zbrali in odigrali, kot znajo, pa bodo z dvema točkama še vedno resni kandidati za odločilne tekme. Na drugi strani so namreč Švedska, Egipt in Severna Makedonija vsekakor premagljivi. Upajmo le, da težave niso globlje narave ...