Selektor Vranješ je ostal še brez Ferlina in Cehteta

Selektor bo pogrešal tudi Nejca Cehteta. FOTO: Tomi Lombar/Delo

Slovenska članska rokometna reprezentanca je danes v Zrečah začela priprave na odločilne tekme kvalifikacij za nastop na evropskem prvenstvu leta 2022, ki jo čakajo v prihodnjem tednu. Je pa Rokometna zveza Slovenije sporočila, da sta zaradi poškodb brez nastopa ostala tudi prvi vratarin desni zunanjiSelektor moške članske reprezentancev zadnjih dneh ni imel mirnega spanca. V začetku tega tedna je zaradi poškodb ostal brez dveh pomembnih obrambnih členov, krožnih napadalcevin, udeležbo pa je moral, prav tako zaradi poškodbe, odpovedati tudi organizator igreTik pred nedeljskim zborom so v slovenski tabor prišle nove slabe novice, saj zaradi težav s poškodbami izbrani vrsti v tokratni akciji ne bosta mogla pomagati niti prvi vratar Ferlin in desni zunanji rokometaš Cehte.Obin, ki sta bila dodatno vpoklicana po prvih treh odpovedih, je Vranješ na seznam vabljenih rokometašev nazadnje dodal še vratarjain, ki bo skušal po najboljših močeh zapolniti vrzel na desni strani. Za 22-letnega desnokrilnega igralca, ki je bil v preteklosti član zlate slovenske mladinske generacije, bo to prva članska reprezentančna akcija.»Te tri kvalifikacijske tekme prinašajo nekaj novega, saj bo na tokratni akciji sodelovalo precej novih rokometašev. Večina jih je bila vsaj enkrat z menoj že na pripravah, a bo tokrat njihova odgovornost povsem drugačna. Izjemno zanimivo mi bo spremljati, kako se bodo posamezniki spopadli z nalogami, ki jim bodo zaupane. Nekaj idej v naši igri bo novih, a časa za velike spremembe ni. Verjamem, da to rokometašem ne bo povzročalo težav, saj jih kar nekaj še sedaj ali pa so v preteklosti skupaj igrali v istih klubih,« je povedal Vranješ.Izbrana vrsta se je sicer v nedeljo v nepopolni zasedbi zbrala v standardni bazi v Zrečah. Na zbor je prispelo 10 rokometašev, preostala osmerica pa se bo ekipi pridružila v ponedeljek.V Zrečah bo reprezentanca opravila edina treninga pred odhodom na povezani gostovanji. Že v ponedeljek popoldne jo namreč z letališča na Brniku čaka polet v turški Eskisehir, dan kasneje ob 18. uri pa tam četrta tekma kvalifikacij za januarski euro. V torek dopoldne se bo z juga Evrope reprezentanca podala na Poljsko in se v četrtek ob 20. uri v Opolah pomerila z domačo reprezentanco. Izbranci selektorja Vranješa bodo kvalifikacijske boje sklenili z domačo tekmo proti Turkom, ki bo na sporedu 2. maja ob 18. uri v celjski dvorani Zlatorog.V kvalifikacijski skupini 5 trenutno s petimi točkami zasedajo prvo mesto. Na dosedanjih tekmah so premagali Poljake, proti Nizozemcem pa iztržili zmago in neodločen izid. Prav slednji se z enakim točkovnim izkupičkom, a odigrano tekmo več, nahajajo na drugem mestu lestvice. Štiri točke s štirih tekem na tretjem mestu premorejo Poljaki, Turčija je po treh preizkusih še brez točke.Na EP, ki ga bosta med 14. in 30. januarjem gostili Madžarska in Slovaška, bosta neposredno napredovali najboljši reprezentanci skupine.Urh Kastelic (Göppingen/Nem), Urban Lesjak (Hannover/Nem).Matic Suholežnik (Benfica/Por), Vid Poteko, Kristjan Horžen (oba Celje Pivovarna Laško).Tilen Kodrin, Tadej Mazej (oba Celje Pivovarna Laško).Blaž Janc (Barcelona/Špa), Gašper Marguč (Veszprem/Mad).Borut Mačkovšek (Pick Szeged/Mad), Jaka Malus (Meškov Brest/Blr), Gregor Ocvirk (Kristianstad/Šve), Gregor Potočnik (Trimo Trebnje).Miha Zarabec (Kiel/Nem), Domen Makuc (Barcelona/Špa).Jure Dolenec (Barcelona/Špa), Matic Grošelj (Celje Pivovarna Laško), Domen Novak (Celje Pivovarna Laško).