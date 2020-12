Seznam za oblizniti prste že diši po kolajni

Matej Gaber že dolgo ni igral za reprezentanco. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Slovenska reprezentanca za SP

Vabljeni na priprave; vratarji: Klemen Ferlin (Erlangen), Urh Kastelic (Göppingen), Miljan Vujović (Celje); leva krila: Darko Cingesar (Trimo), Tilen Kodrin, Tadej Mazej (oba Celje); leva zunanja: Borut Mačkovšek, Nik Henigman (oba Szeged); srednji zunanji: Dean Bombač (Szeged), Miha Zarabec (Kiel), Staš Skube (Meškov Brest), Domen Makuc (Barcelona), Rok Ovniček (Nantes); desna zunanja: Jure Dolenec (Barcelona), Nejc Cehte (Hannover); desna krila: Blaž Janc (Barcelona), Dragan Gajić (Limoges), Gašper Marguč (Veszprem); krožni napadalci: Blaž Blagotinšek (Veszprem), Matej Gaber (Szeged), Matic Suholežnik (Benfica); na širšem seznamu; Urban Lesjak, Gorazd Škof, Mario Šoštarič, Gregor Potočnik, Jaka Malus, Marko Bezjak, Sebastian Skube, Vid Kavtičnik, Matic Grošelj, Žiga Mlakar, Domen Sikošek Pelko, Igor Žabić, Kristjan Horžen, Vid Poteko.

Slovenija bo prvi tekmi v letu 2021 odigrala proti Nizozemski.



Na SP bodo tekmice v skupini Rusija, Belorusija in Koreja.



Priprave tokrat ne bodo v Zrečah, ampak v laškem mehurčku.

Neuravnoteženost? Kje pa

Blaž Janc lahko igra tudi kot zunanji igralec. FOTO: Mavric Pivk/Delo

Na polno šele z novim letom

Matic Suholežnik je nastopil na EP pred dvema letoma na Hrvaškem. FOTO: Roman Šipić

»Kot trenerju mi godi, ker sem imel sladke skrbi pri izbiri rokometašev, na katere bom računal na svetovnem prvenstvu. Imamo mešanico rokometašev, ki lahko posežejo tudi po kolajni, čeprav je ne morem obljubiti,« je bil ob predstavitvi seznama igralcev več kot optimističen selektor, ki želi januarja v Egiptu nadgraditi četrto mesto z eura na Švedskem.Če je njegov jesenski seznam za akcijo, ki se je končala brez tekme v kvalifikacijah za EP 2022, prinesel nekaj večjih presenečenj, je bil tokratni njegova nadgradnja. Spet sta na njem povratnikain, pomembna novost pa jeki bo obinše ojačal obrambni blok, v katerem bo namestoportugalski legionar»Opažam, da je v Dunkerqueu in Benfici napredoval in zasluži si vabilo,« je pojasnil Vranješ, ki je med krožnimi napadalci Žabića,inuvrstil na širši seznam 35 igralcev. Na njem je najbolj presenetljivo ime, 43-letni vratar, ki še vedno uspešno igra v nemški bundesligi za Ludwigshafen.»Gre za vratarja, ki ima dovolj izkušenj, da lahko v vsakem trenutku stopi med vratnici, če bi bilo potrebno, dobro ga je imeti na za vsak primer. Čudni so časi in nikdar ne veš, kaj čaka za vogalom,« je v jeziku svojih staršev iz Srbije po zoomu povedal Šved, ki je oktobra dopolnil 47 let.Pogled na igralna mesta je zanimiv in na prvi pogled precej neuravnotežen. Na levem in desnem zunanjem položaju sta po dva igralca, v sredini pa precejšnja gneča. Polegintersta zraven Skube in mladi biser BarceloneSi ne bodo napoti drug drugemu? »Ne skrbi me, lahko igramo tudi z dvema srednjima, Makuc se je že izkazal v Barceloni, Bombač je lahko na levi strani, Zarabec in Skube sta bila skupaj že v Trimu,« ima veliko taktičnih opcij Ljubo, ki ima v rezervi šeinZaveda se, da je Slovenija najtanjša na desnem beku, a tudi tukaj ima alternativo. »Res ne bi rad, da sealikaj zgodi, ampak s krila se lahko nazaj pomakne tudi, ki bo imel dve vlogi. Imamo rešitve,« se ni pustil zmesti nekdanji svetovni prvak, ki je med 35 uvrstil celjska igralcain, pa tudi dolgoletnega kapetana: »Vid trenutno ni pripravljen, bomo videli, kako bo šla njegova rehabilitacija.«Na priprave, ki se bodo začele 28. decembra in ne bodo v tradicionalni bazi v Zrečah, temveč v mehurčku v Laškem (hotel Thermana in dvorana Tri lilije), je povabil 21 igralcev, v Egipt, kjer se bo SP začelo 13. januarja, naj bi jih vzel 18 ali 19. Mnogi bodo prišli v domovino izčrpani, šest jih bo nastopilo na F4 lige prvakov v Kölnu (29. in 30. t. m.), v Nemčiji bodo tekme še 30. t. m., tudi Vranješ ima takrat tekmo s Kristianstadom, zato bodo priprave v dveh delih, ob koncu leta bo treninge vodilv sodelovanju s kondicijskim trenerjem, s 1. januarjem se bodo posvetili taktiki.Slovenija bo še pred SP odigrala kvalifikacijski tekmi za EP 2022 proti Nizozemski (Almere 6. 1., Celje 10. 1.), kar bo dobra priprava za mundial in zadnje sito pred čarterskim poletom v Kairo (v letalu bodo Slovenci skupaj s hrvaškimi kolegi).Vranješa in fante v letu 2021 čaka zares obilo izzivov, po SP bodo marca v Berlinu kvalifikacije za OI v Tokiu, na katerih bi bila Slovenija spet med kandidati za najvišja mesta. »Sem optimist, lahko sestavimo čvrsto obrambo in imamo kreativen napad, več bo rotacije kot na Švedskem, da bomo ohranjali svežino. Obeti so dobri, samo da ostanemo zdravi,« dodaja Ljubo.