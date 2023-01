Skrbi poškodba Blaža Janca

Slovensko moško rokometno reprezentanco po četrtkovem tesnem porazu proti Madžarom v Ljutomeru že v soboto čaka povratna tekma v Veliki Kaniži. Dvoboj v neposredni bližini Slovenije, ki se bo začel ob 16. uri, bo tudi zadnji preizkus znanja pred torkovim odhodom na svetovno prvenstvo med 11. in 29. januarjem na Švedskem in Poljskem. Selektor slovenske moške rokometne reprezentance Uroš Zorman je bil po prvi medsebojni tekmi z Madžari malce jezen zaradi neodgovorne igre svojih varovancev v zadnjih desetih minutah tekme. V končnici tekme so zapravili lepo prednost petih golov, v izdihljajih tekme pa ostali tudi brez zmage. Ljubljančan na klopi Slovenije je v isti sapi dejal, da so njegovi varovanci na trenutke prikazali zelo dobro in učinkovito predstavo proti tekmecem, ki so v precejšnji prednosti po centimetrih in kilogrami, kar je na koncu tudi nagnilo tehtnico na njihovo stran.

Ob tem je v središču Prlekije priložnost za dokazovanje ponudil vsem svojim varovancem, kar je tudi napovedal pred obema generalkama pred odhodom na letošnji mundial, zmago nad Madžari pa je odneslo tudi dejstvo, da v odločilnih trenutkih tekme na igrišče ni poslal vseh svojih udarnih in najbolj izkušenih izbrancev. »Ekipa ima za seboj le tri skupne dneve priprav, glede na te okoliščine pa smo odigrali solidno tekmo. Za poraz smo krivi sami, še v 50. minuti smo imeli vse vajeti igre v svojih rokah, nato pa zapravili prednost štirih golov. V zadnjih desetih minutah tekme tudi nismo imeli centralnega bloka v naši obrambi, kar je Richard Bodo izkoristil in zabil tri lahke zadetke,« je o četrtkovi tekmi v Ljutomeru dejal Zorman.

Vpoklic Tima Cokana

»V Veliki Kaniži bom priložnost ponudil vsem svojim igralcem. Tudi na tej tekmi rezultat ne bo primarnega pomena, naš cilj pa je zmaga,« je pred slovensko-madžarsko rokometno revanšo dejal Zorman. Na sobotni tekmi na Madžarskem bo v svoj kader uvrstil tudi tri nove igralce, ki so počivali v Ljutomeru. To so vratar Jože Baznik, krilni igralec Staš Slatinek Jovičić in zunanji igralec Aleks Kavčič, medtem ko Peter Šiško zaradi težav z desnim kolenom ni več med kandidati za nastop na SP. Je pa Zorman na novo poklical še Tima Cokana, desno krilo celjskega kluba, saj se je na četrtkovi tekmi z Madžarsko poškodoval še eden izmed nosilcev igre, desnokrilni rokometaš Blaž Janc, ki je prejel močan udarec v koleno. Natančna diagnoza stanja slednjega še ni znana.

Po drugi tekmi bo Zorman v ponedeljek izoblikoval končni seznam 18 igralcev, ki bodo v torek z avtobusom odpotovali v Katovice. Slovenija bo v prvem delu SP igrala v zelo zahtevni skupini B, v njej sta ambiciozna Francija in Poljska ter dokazovanja lačna Savdska Arabija. Najboljše tri izbrane vrste bodo napredovale v glavni del tekmovanja v Krakov in se pomerile z najboljšimi tremi iz skupine A (Španija, Črna gora, Čile in Iran), četrtouvrščena pa bo svoje nastope nadaljevala v tako imenovanem predsedniškem pokalu v Płocku.