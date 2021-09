Skrivalnice že za začetek lige prvakinj

Rokometašice Krima Mercatorja bodo konec tedna v Skandinaviji začele svoje popotovanje v evropski ligi prvakinj v sezoni 2021/22. Njihove uvodne tekmice v skupini B bodo igralke švedskega Sävehofa, njun medsebojni dvoboj se bo v nedeljo v mestecu Partille v predmestju Göteborga pričel ob 14. uri. Slovenske prvakinje v dobri kondiciji pričakujejo uvodni obračun v najbolj imenitnem klubskem tekmovanju. Številne novinke - povratnice iz Srbije Andrea Lekić, Dragana Cvijić in Katarina Krpež Šlezak, Francozinja Allison Pineau, slovenska reprezentantka Tjaša Stanko, Hrvatica Paula Posavec ter nova brazilska vratarka Barbara Arenhart - so se dobro vklopile v sistem igre trenerja Uroša Bregarja, ki je v celoti izkoristil pripravljalno obdobje.



V vsebinsko bogatem trenažnem procesu so bile predvsem koristne nedavne priprave v madžarskem Balatonboglarju, kjer so krimovke opravile več skupnih priprav in odigrale tudi nekaj tekem s petkratnimi zmagovalkami lige prvakinj med letoma 2013 in 2019 iz Györa. »Priprave za ligo prvakinj so bile dolge. Delo smo pričeli že 12. julija, nekaj igralk pa se nam je pridružilo nekoliko kasneje zaradi olimpijskih iger v Tokiu. V zadnjem tednu smo igrali proti Györu in se kakovostno pripravljali za Sävehof. Imamo določene zdravstvene težave, a jih ne bom razkril, saj je v strokovnem štabu švedske ekipe tudi Srb Milan Vicentijević,« je na današnji novinarski konferenci uvodoma dejal Bregar.



Ljubljanska ekipa bo po uvodnem obračunu na Švedskem naslednjo tekmo igrala 18. septembra, ko se bo doma pomerila z madžarskim velikanom iz Györa. Nato jo 25. septembra čaka gostovanje pri turškem Kastamonu, 17. oktobra bo gostila francoski Metz, 24. oktobra odhaja v danski Odense, 30. oktobra bo gostila zadnje zmagovalke lige prvakinj iz norveškega Kristinsanda. Prvo polovico skupinskega dela bodo 13. novembra končale v gosteh proti moskovskemu CSKA, le teden dni kasneje pa bodo doma gostile ambiciozno rusko ekipo.

