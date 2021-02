Slabe vesti iz pisarne evropske zveze

Rokometaši Trima Trebnjega in Celja Pivovarne Laško so se zavoljo obveznosti na mednarodnem prizorišču že v začetku tega tedna odločili, da prestavijo današnjo tekmo 18. kola lige NLB. Iz dolenjskega tabora so danes sporočili, da bo njuna medsebojna tekma na sporedu 8. maja.



Iz pisarne Evropske rokometne zveze (EHF) so medtem sporočili, da je bila odpovedana tekma med trebanjskim Trimom in Kadettnom iz Schaffhausna v skupinskem delu evropskega pokala registrirana z zmago švicarske ekipe z 10:0. Dolenjska ekipa je že pred torkovo zadnjo tekmo proti Tatabanyji zapravila vse možnosti, da se preboje v izločilne boje. V skupini D je zasedla peto mesto, napredovanje so si izborili Rhein-Neckar Löwen, GOG Gudme, Kadetten Schaffhausen in Pelister Bitola.

