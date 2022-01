Slovenci po začetnem krču kot prerojeni do vodstva s +3

Makedonci so zaradi poškodbe kolena tekmo začeli brez prvega zvezdnika v polju Kirila Lazarova, ki je zasedel zgolj svoje pričakovano mesto na klopi. Filip Taleski je z lepim zadetkom poskrbel za vodstvo svoje reprezentance, po dobrih treh minutah pa je Martin Tomovski že z drugo obrambo na tekmi ohranil minimalno prednost rumeno-rdečih. Obrambo je nato vknjižil tudi Jože Baznik, a Slovenci po več kot petih minutah igre še niso uspeli zadeti, ostali pa tudi brez izključenega Blaža Blagotinška in zaostali z 0:2 ter nato tudi z 0:3. Po skoraj šestih minutah in pol je Staš Skube vendarle uspel ukaniti Tomovskega z lepim lobom za znižanje izida na 1:3. Makedonci so še enkrat pobegnili na tri gole naskoka, a so Slovenci nato stvari postavili na svoje mesto in po golu Boruta Mačkovška najprej izenačili na 4:4, nato pa še prvič na tekmi povedli (5:4).

Po golih Jureta Dolenca in Blagotinška je bila slika še veliko lepša (7:4), Makedonci kar naenkrat niso več našli poti do mreže Baznika in Lazarov je prvič posegel po minuti odmora po delnem izidu 0:6 v korist Slovencev. Šele sedemmetrovka Cvetana Kuzmanovskega je po slabih 13 minutah igre prekinila niz neuspešnih makedonskih napadov, Slovenija je takrat vodila s 7:5.

Slovenci igrajo le z dvema vratarjema, saj so na torkovem testiranju potrdili okužbo pri vratarju Aljažu Panjtarju, tako da sta selektorju Ljubomirju Vranješu med vratnicama za zdaj ostala le Urh Kastelic in novinec na tovrstnih tekmovanjih ​Baznik.

Po četrtkovi tekmi Slovenijo v skupini A v soboto čaka Danska, v ponedeljek pa še Črna gora. Glavni cilj je napredovanje na turnirju, ki si ga bo po podatkih Evropske rokometne zveze moč ogledati v 114 državah. Slovenija je na dosedanjih 12 evropskih prvenstvih najboljši rezultat dosegla na domačih tleh 2004, ko je po porazu na finalni tekmi proti Nemčiji zasedla drugo mesto. Na Švedskem, Norveškem in v Avstriji 2020 se je prebila v polfinale in nato zasedla četrto mesto.

Na Hrvaškem 2000 je bila peta, v Srbiji 2012 šesta, v Švici 2006 in na Hrvaškem 2018 osma, na Portugalskem 1994 in Norveškem 2008 deseta, v Španiji 1996 in Avstriji 2010 enajsta, na Švedskem 2002 dvanajsta, najslabši dosežek pa je iztržila na Poljskem 2016, ko je zasedla 14. mesto.