Nalet Slovencev so ustavile zgrešene sedemmetrovke

Slovenski rokometaši so s porazom proti Hrvaški s 26:32 (Vujović, Ferlin, Lesjak, Blagotinšek 1, Marguč 3, Dolenec, Cehte 4, Jovičić Slatinek 1, Kodrin 1, Zarabec 1, Horžen 1, Mazej, Bombač 3, Mačkovšek 5, Novak 2, Vlah 2, Drobež, Suholežnik 2).zaokrožili pripravljalni del za evropsko prvenstvo, ki bo med 10. in 28. t. m. v Nemčiji. Slovenija bo skupinski del igrala v Berlinu, med 11. in 15. januarjem se bo pomerila s Ferskimi otoki, Poljsko in Norveško. V drugi del tekmovanja bosta napredovali najboljši izbrani vrsti iz skupine D ter se v Hamburgu križali z najboljšima dvema iz skupine E (Švedska, Nizozemska, BiH in Gruzija) ter skupine F (Danska, Portugalska, Češka in Grčija).

Na drugi tekmi v Poreču (v petek so bili Slovenci boljši od Črne gore) je bil najboljši slovenski strelec Borut Mačkovšek.

Slovenski selektor Uroš Zorman ni bil zadovoljen z realizacijo sedemmetrovk. FOTO: RZS

»Če na tekmi nismo pravi, rezultat ne more biti pozitiven. V zagovor igralcev lahko rečem, da so morda nekoliko utrujeni, saj je bila to druga tekma v 24 urah. Ob tem nas je nekoliko presekala poškodba Roka Ovnička, tudi nekateri ostali igralci so nekoliko načeti. Med polčasom smo se zbrali, nadaljevali dobro, v igri imeli navdih. Približali smo se na tri zadetke zaostanka, pa za tem napravili tehnično napako ali zgrešili neoviran strel. Če potegnemo črto, smo zgrešili tudi pet sedemmetrovk. Ne spomnim se, kdaj je bilo nazadnje tako,« je po tekmi dejal slovenski selektor Uroš Zorman.

»V petek smo odigrali precej boljšo tekmo. Tokrat je v naši igri manjkala energija, morda je za to kriva tudi manjša utrujenost. Obračun s Hrvati smo začeli brez iskrice, kar me najbolj moti. Morda je ta poraz opomin, ki je prišel še ob pravem času. Sposobni smo igrati precej bolje. Upam, da nam bo zaušnica koristila ter da bomo na evropskem prvenstvu pokazali prave predstave,« je dodal kapetan Jure Dolenec.