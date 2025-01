SP v rokometu: Islandci bodo pokazali realni domet Slovencev (20.30)

Slovenski uvod v 23. svetovno prvenstvo je bil po meri reprezentance, ki želi na SP pustiti močan pečat in igrati vse do zadnjega vikenda. Tekmi s Kubo in Zelenortskimi otoki sta bili za Slovenijo le dober trening in priložnost, da vsi igralci v zasedbi ujamejo tekmovalni ritem, z današnjo tekmo z Islandijo (20.30) pa se SP za varovance Uroša Zormana začenja zares.

Preberite še:

Kot finale, Kodrin in Horžen z dodatnim motivom; Blagotinšek: Zlepa ali zgrda

Aleks Vlah: Možnosti so 50:50, toda mi imamo tukaj navijače

Slovenija je njegov dom, toda srce je izbralo Hrvaško

Slovenci bodo šli, enako kot tekmeci, v dvoboj le z mislijo na zmago, bolj kot prvo mesto v skupini bi bile pomembne štiri točke, ki bi jih Slovenija v primeru uspeha nad Islandijo prenesla v drugi del. Zgodovina govori v prid Slovenije (6:3 v zmagah), a je vsaka tekma na velikih tekmovanjih zgodba zase, česar se zavedajo v slovenskem taboru.

Uroš Zorman je lahko ogrel vse svoje adute, danes jih bo potreboval v najboljši formi. Foto Antonio Bronic/Reuters

»Skrili smo marsikaj, a podobno velja za Islandijo, zato je težko soditi o njihovi moči. Ne moremo vzeti vloge favorita, možnosti so 50:50, verjamem pa, da bomo na koncu mi odnesli zmago,« napoveduje glavni slovenski adut v napadu Aleks Vlah. Slovensko obrambo čaka zahteven dvoboj s tekmeci, ki igrajo hiter rokomet in so močni v preigravanjih mož na moža, predvsem pa v silovitem ritmu lahko vztrajajo vseh 60 minut.

Slovenska obramba bo na preizkušnji, vanjo se vrača nepogrešljivi del centralnega bloka Borut Mačkovšek, ki pa je zaradi želodčnih težav izgubil pet kilogramov, zato je vprašanje, v kolikšni meri bo lahko pomagal soigralcem. Drugih zdravstvenih težav v slovenski izbrani vrsti ni, vsi so nared za igro.

V Zagrebu pričakujejo 5000 slovenskih navijačev. FOTO: Antonio Bronic/Reuters

V slovenski vrsti so enotni, da bo do zmage potrebno priti zlepa ali zgrda. Če bi v nadaljevanje prenesli štiri točke, bi imeli odprto pot k četrtfinalu, v nasprotnem primeru bi si močno otežili življenje – podobno kot zdesetkani hrvati brez Domagoja Duvnjaka in Luke Cindrića, ki so včeraj presenetljivo, a gladko izgubili proti Egiptu (28:24).

Kaj (in kdaj) čaka Slovence v nadaljevanju? Če bodo osvojili prvo mesto, bodo v sredo igrali z Egiptom, v petek s Hrvaško in v nedeljo z Argentino. Če bodo drugi, jih v sredo čakajo Argentinci, v petek Egipt in v nedeljo še sosedski derbi s Hrvaško.