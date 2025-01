Kot finale, Kodrin in Horžen z dodatnim motivom; Blagotinšek: Zlepa ali zgrda

V nadaljevanju preberite:

Konec je ogrevanja, začenja se zares. Po dveh lahkih zmagah proti Kubi in Zelenortskim otokom sledi nocoj (20.30) prvi resni preizkus za slovenske rokometaše na 29. svetovnem prvenstvu. Tekmica bo Islandija, s katero ima Slovenija pozitiven iztržek (6 zmag, 3 porazi). Če bo reprezentanca Uroša Zormana preskočila tudi to oviro, bo osvojila prvo mesto v skupini G, v drugi del prenesla štiri točke in naredila pomemben korak k četrtfinalu. Če ne, bo pot postala trnova ...

Kaj so povedali Tilen Kodrin, Kristjan Horžen in Blaž Blagotinšek. Koliko kilogramov je izgubil Borut Mačkovšek?