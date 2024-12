Trije porazi odnesli Bregarja s srbske klopi

Čeprav je v začetku leta podaljšal pogodbo z Rokometno zvezo Srbije še za tri leta, Uroš Bregar po trditvah srbskih medijev, med drugimi Sportskega Žurnala, ni več selektor srbske ženske reprezentance. Vzrok so trije porazi na letošnjem evropskem prvenstvu. Slovenski trener je sicer tudi pomočnik Peru Johanssonu v Györu, nekateri pa ga povezujejo z vrnitvijo na klop Krima Mercatorja, ki še ni našel zamenjave za Dragana Adžića.

Bregar, nekdanji selektor Slovenije, je bil na srbski klopi tri leta in pol. Na EP 2022 v Sloveniji je Srbija doživela tri poraze, tudi s Slovenijo, enaka usoda jo je doletela zdaj v Debrecenu, kjer so bile boljše Črna gora, Češka in Romunija za končno 21. mesto. Edina zmaga na velikem tekmovanju je bila na lanskem SP proti Čilu.

Bregarja naj bi uradno razrešili na naslednji seji RSS, enaka usoda bo doletela selektorja moške reprezentance Borisa Rojevića, ki ga bo zamenjal sloviti Raul Gonzalez.