Kandidatov veliko, bo Krim prepričal najljubšega sina Bregarja?

Zanimivo se vrti kolo športne sreče v rokometnemu klubu Krim Mercator. Ko so se vrata slovenskega ženskega rokometa odprla Draganu Adžiću, so se začela zapirati Urošu Bregarju. Adžić ga je najprej zamenjal v reprezentanci, zatem še na Krimu, če odštejemo polletno tranzicijsko obdobje z Natašo Derepasko. Zdaj je tok obrnil smer. Zdi se, da se Adžićeva zgodba na Slovenskem počasi končuje, spet pa Bregar postaja najbolj zaželeni trener v Stožicah.

Adžić je po nedeljskem porazu podal odstop, ki ga je Krim sprejel. Verjetno ne bi bil izid nič drugačen, če bi se Črnogorec oklepal službe. Vsaj za zadnjo letošnjo tekmo EHF lige prvakinj v soboto v Metzu ga bo zamenjal pomočnik Žiga Novak, ki ga je v ženski rokomet pripeljal prav Bregar, ko ga je povabil v Siofok.

Direktorica Deja Ivanović pravi, da bodo v klubu z naslednjim tednom strnili glave in poiskali najboljšo dolgoročno rešitev na mestu prvega moža strokovnega štaba. Že takoj po Adžićevem odhodu so se prek menedžerjev ponudili mnogi trenerji. Eden izmed kandidatov bo tudi Novak, čigar delnice bi zrasle, če bo Krim pokazal očiten napredek v Franciji.

Med imeni, ki burijo domišljijo, so Branko Tamše, Marta Bon, Tone Tiselj, Ljudmila Bodnjeva, toda zdi se, da je najbolj zaželen Krimov sin prav Bregar. Ampak nekdanji selektor ima pomembno vlogo pomočnika trenerja v evropskem prvaku Györu, poleg tega bo vodil srbsko reprezentanco na bližnjem evropskem prvenstvu.

Vseeno pa bi se bil »Bregi« morda ob zadostnem prepričevanju pripravljen vrniti v matični klub, do katerega čuti največ in v katerem je tudi njegova izbranka Tamara Mavsar, kar bi mu olajšalo družinsko življenje. Tudi če mu v tem trenutku plovba v nemirnih vodah ne diši, bo težko rekel ne, če bo poklical Zoran Janković. Tako kot ni mogel reči ne Uroš Zorman, ko ga je častni predsednik »povabil« k Slovanu.

Uroš Bregar še najbolje pozna Krim. FOTO: Uroš Hočevar

Rdeča nit današnje novinarske konference so bili minuli dogodki. Ivanovićeva, ki je bila včeraj ves dan obremenjena, da ni vedela, kje se je drži glava, je danes strnila misli pred sedmo silo. »Adžić je bil zelo korekten in se mu zahvaljujemo za ves prispevek. Cilji ostajajo visoki, sezona je odprta. Če se je to že moralo zgoditi, je najbolje, da se je zdaj, ko prihaja reprezentančni premor in bo tako nov trener imel dovolj časa, da spozna in uigra ekipo,« je dejala prva operativka, ki si obeta, da bo sobota dala drugačno sliko kot nedelja, ko je Krim doma izgubil s 25:34 in zlasti v drugem polčasu povsem zatajil.

»Želimo izbrisati madež s tekme v Stožicah, kjer se je zbralo največ ljudi doslej. Žiga ima naše zaupanje. Osredotočeni smo samo na sobotno tekmo v Metzu, potem pa bomo v klubu storili vse, da nam uspe uresničiti cilje,« na prvi preboj na F4 še vedno računa Ivanovićeva, ki ni želela dati nobenega imena kandidatov razen enega: »Novak je vsekakor kandidat. Po Metzu bo čas za to, da najdemo pravo rešitev. Ponuja se veliko trenerjev, prostih in tudi takšnih, ki bi radi zamenjali okolje.«