Slovenke z Nizozemsko in Dansko, čakajo še preostali tekmici na Dunaju (VIDEO)

Po porazu z Norveško ter dveh zmagah s Slovaško in Avstrijo so se slovenske rokometašice iz Innsbrucka preselile na Dunaj, kjer bodo v četrtek začele glavni del evropskega prvenstva v Avstriji, Švici in na Madžarskem. Prve tekmice reprezentantk Dragana Adžića bodo v četrtek Nizozemke. V skupini II bodo še Danke ter dve reprezentanci, ki bosta igrali danes. Iz skupine D Hrvaška, Švica ali Ferski otoki, iz skupine F Nemčija ali Islandija.

Zmaga proti severnim sosedam je štela dvojno. Ne samo, da bo mlada ekipa na dodatnih štirih tekmah pridobila neprecenljive izkušnje, preboj med najboljših 12 ekip tudi pomeni, da bodo Slovenke nosilke v žrebu parov dodatnih kvalifikacij za SP 2025 v Nemčiji in na Nizozemskem ter se tako izognile najboljšim reprezentancam, ki si mundiala ne bodo zagotovile neposredno (poleg gostiteljic še tri najboljše z EP).

»Ne glede na kar nekaj napak v naši igri smo se vedno vrnite v igro. Nismo izgubile osredotočenosti. Še enkrat več smo pokazale, da se lahko kosamo z vsakimi tekmicami in to kljub temu, da smo ena najmlajših ekip na tekmovanju. Komaj čakam, da prispemo na Dunaj, te poti smo si zelo želele,« je po sinočnjem uspehu dejala vratarka Maja Vojnović. Najboljša igralka je bila kapetanka Tjaša Stanko, ki je pred zadnjimi šestimi tekmami prvega dela prva strelka turnirja s 24 goli.

Skupina B (Debrecen):

Srbija – Romunija (18.00)

Češka – Črna gora (20.30)

Skupina D (Basel):

Ferski otoki – Danska (18.00)

Hrvaška – Švica (20.30)

Skupina F (Innsbruck):

Ukrajina – Nizozemska (18.00)

Islandija – Nemčija (20.30)

Drugi del:

Skupina I:

Skupina II: