V Debrecen brez obeh tekem z Italijani

Slovenska moška rokometna reprezentanca je po sredini pripravljalni tekmi z Italijo v Trbovljah odpovedala tudi petkov medsebojni dvoboj v Kopru. Do odhoda na evropsko prvenstvo med 13. in 30. januarjem na Madžarskem in Slovaškem bo vadila v svojem pripravljalnem taboru v Zrečah.

Direktor reprezentance Uroš Mohorič je v zvezi s tem dejal, da bi bila zaradi trenutnih epidemioloških razmer tekma v Bonifiki preveč tvegana: »Do torkovega odhoda v Debrecen nimamo v načrtu nobenega nastopa. Odpovedani tekmi z Italijani v Trbovljah in Kopru nista prekrižali naših načrtov, priprave za evropsko prvenstvo bomo nadaljevali v našem mehurčku v Zrečah.«

V slovenskem taboru je zaradi pozitivnega covid-testa v samoizolaciji le vratar Urban Lesjak, medtem ko drugi rokometaši nemoteno vadijo pod Zreškim Pohorjem. Izbranci selektorja Ljubomirja Vranješa so v sklepnem pripravljalnem obdobju za EP odigrali le eno prijateljsko tekmo, konec minulega leta so v Celju premagali Hrvate s 33:26. Generalki z Italijani pred odhodom v Debrecen, kjer jih v skupinskem delu čakajo tekme z Dansko, Severno Makedonijo in Črno goro, sta bili odpovedani zaradi okužbe z novim koronavirusom v italijanski ekipi.