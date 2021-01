Janc in Blagotinšek verjameta v uspešen projekt Egipt 2021

Da bi vsi ostali zdravi

Tudi Blaž Blagotinšek je prepričan, da ima Slovenija kakovostno reprezentanco. FOTO: Reuters

V Egipt 12. t. m.

Laško – Na prvi novoletni dan se je slovenska moška rokometna reprezentanca zbrala v Laškem, kjer se bo naslednje dni pripravljala za nastop na svetovnem prvenstvu med 13. in 31. t. m. v Egiptu ter bližnji kvalifikacijski tekmi z Nizozemsko za nastop na evropskem prvenstvu na Madžarskem in Slovaškem leta 2022. Izbranci švedskega strokovnjaka na slovenski klopibodo pravo delo začeli v soboto. Današnji prvi dan priprav je slovenskim rokometnim prvokategornikom prinesel testiranje na novi koronavirus, vse do prejetih rezultatov pa skupnih dejavnosti ne bo.Vranješeve izbrance po nekajdnevnih pripravah v mehurčku v Laškem najprej čakata kvalifikacijski tekmi z Nizozemci za nastop na EP 2022. Prvi nizozemsko-slovenski obračun bo na sporedu v sredo, 6. januarja, v Almereju, drugi štiri dni kasneje v Celju.»Vsem ljubiteljem rokometa najprej želim srečno, zdravo ter uspešno novo leto. Moja največja reprezentančna želja je, da bi vsi ostali zdravi in da bi lahko selektor računal na vse igralce. Zavedamo se, da imamo dobro reprezentanco, odličen strokovni štab ter da med nami vlada imenitno vzdušje. S trdim delom bomo lahko dosegli dober rezultat na januarskih preizkusih,« je ob prihodu v Laško dejal slovenski reprezentant, ki je pred dnevi nastopil na zaključnem turnirju lige prvakov za sezono 2019/20; njegova Barcelona – zanjo igrata tudiin– pa je v velikem finalu morala priznati premoč Kielu, kjer od leta 2017 igra»Šele pred dvema dnevoma sem prispel v Slovenijo, zdaj pa že začenjamo reprezentančno akcijo. Želim si, da bi dobili kvalifikacijski tekmi z Nizozemsko. Možnosti za to so velike. Nato si želim uresničiti še sanje na svetovnem prvenstvu. Imamo dobro ekipo in strokovni štab ter premoremo dobro vzdušje. Resnično upam na dober rezultat,« je dodal krožni napadalec VeszpremaSlovenija se bo po kvalifikacijskih tekmah z Nizozemsko odpravila v Egipt v torek, 12. t. m. V predmestju Aleksandrije se bo v okviru skupine H najprej pomerila z Južno Korejo (14. 1.), Rusijo (16.) in Belorusijo (18.). V drugi del svetovnega prvenstva, na katerem bo prvič nastopilo 32 reprezentanc, se bodo uvrstile tri najboljše reprezentance skupine. Tam se bodo srečale z najboljšo trojico iz skupine G (Švedska, Egipt, Češka in Čile).Slovenska izbrana vrsta je doslej osemkrat nastopila na svetovnih prvenstvih. Največji uspeh je dosegla leta 2017 v Franciji, ko je osvojila bronasto kolajno. V Španiji 2013 je bila četrta, v Katarju 2015 je zasedla osmo, v Nemčiji 2007 deseto, na Portugalskem 2003 11., v Tuniziji 2005 12., v Franciji 2001 17., na premiernem nastopu na Islandiji 1995 pa 18. mesto.