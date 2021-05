Vrag vzel šalo, pet ključnih dni za Celje in trenerja Ocvirka

Današnja prestavljena tekma 13. kroga lige NLB med Mariborom in Gorenjem je zaradi okužb s koronavirusom v domačem taboru odpovedana, so sporočili iz mariborskega kluba.

Uroš Zorman bo storil vse, da bo Trimo vzel celjski skalp. FOTO: Voranc Vogel

19

zmag so nanizali Celjani, preden so sredi aprila izgubili proti Gorenju in Kopru

Ogroženi liga prvakov in prihodnost

Tomaž Ocvirk si ne sme privoščiti novega spodrsljaja. FOTO: Uroš Hočevar

V petih dneh lahko rokometaši Celja Pivovarne Laško osvojijo ali zapravijo naslov državnih prvakov. Jutri ob 17.30 bodo gostovali v novomeški dvorani Leona Štuklja pri Trimu, v sredo še v Velenju. Obeta se razburljiv finiš sezone, ki ga še pred tremi tedni nihče ni pričakoval. Celje ima tri točke več od Gorenja in Trima, ki ima tekmo več.Celjani so nanizali 19 zmag, preden so naleteli na mino. Pravzaprav na dve. Najprej so sredi aprila prvič po sedmih letih in pol izgubili doma proti Gorenju, štiri dni pozneje so klonili še v Kopru ter ponudili prst tekmecem, ki bodo želeli zagrabiti celo roko. Prav gotovo Trimo, katerega trenerbi si še kako želel vzeti celjski skalp. Že dolgo ni v najboljših odnosih s klubom, s katerim je leta 2004 osvojil ligo prvakov, ob tem je bil tudi razočaran, ko so mu pivovarji izpred nosu speljali načrtovano okrepitevZa Celjane je reprezentančni premor prišel kot zvonec za boksarja v nokdavnu. S formo, kakršno so pokazali proti Gorenju in Kopru, bi se lahko niz porazov kaj hitro podaljšal na usodne štiri. Uprava kluba, predsednikdanes praznuje rojstni dan, ni posegla po radikalnih ukrepih in je odobrila popravni izpit trenerju. Ta je imel dovolj časa za konsolidacijo vrst, res pa je, da je bilo sedem igralcev na reprezentančnih akcijah. Tudi mladi krožni napadalec, ki je v Celje prišel prav iz Trima in bo imel še dodaten motiv.»V treh sezonah sem se že malce navadil igrati proti Trimu, ampak še vedno imam posebne občutke, ko zagledam dres, v katerem sem preživel veliko let,« korenin ni pozabil Horžen, ki je bil decembra lani proti bivšemu klubu ob zdaj poškodovanems sedmimi goli najboljši strelec, ko so Celjani slavili dokaj tesno zmago z 28:25. Trinajst minut pred koncem je bil Trimo celo v vodstvu ...»Privoščili smo si dva poraza, ki si ju ne bi smeli, zlasti ne tistega v Kopru. Sami smo si bili krivi. Toda še vedno imamo vse v svojih rokah. Vrag je vzel šalo, do konca je pet tekem in vseh pet moramo dobiti,« je računica preprosta za Horžena, ki se dobro zaveda vložka. »Vemo, kaj bi pomenilo, če Celje ne bi bilo prvak. Ostalo bi brez lige prvakov, s tem bi bili povezani tudi vložki. Zato moramo pokazati vse, kar znamo, da preprečimo najslabši scenarij,« pravi Horžen in dodaja, da je bil premor blagodejen za ekipo.»Veliko slabe volje se je nabralo, kar je bilo logično. Tisti, ki smo bili v reprezentanci (poleg njega šein; op. p.), smo se vrnili dobre volje in polni elana, saj smo dobili svoje minute in jih dobro izkoristili. Pred nami sta zdaj najbolj pomembni tekmi sezone, verjamem v dve zmagi, ki nam bosta vrnili nasmeh na obraze. Jutri mora Trimo pasti zlepa ali zgrda,« nekdanjim tovarišem ne bo prizanesel Horžen, eden od udarnih mož Ocvirka, ki si tretje ničle v nizu nikakor ne sme privoščiti, če želi dočakati derbi v Rdeči dvorani.