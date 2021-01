Vranješ zbral jato v Laškem: najprej Nizozemska, nato let v Egipt

Najprej kvalifikacijski tekmi z Nizozemsko, nato Egipt

Slovenska moškav Laškem začenja priprave zamed 13. in 31. januarjemter za kvalifikacijski tekmi z Nizozemsko za nastop na evropskem prvenstvu na Madžarskem in Slovaškem 2022.Slovenska izbrana vrsta bi po prvotnem programu prvi del priprav morala opraviti med 28. in 30. decembrom, a ker bi v tem terminu manjkala polovica izmed 21 povabljenih igralcev, ki so imeli klubske obveznosti, je švedski strokovnjak na slovenski klopiodločil, da bo priprave začel na prvi dan novega leta.Vranješeve izbrance po nekajdnevnih pripravah v »laškem mehurčku« najprej čakata kvalifikacijski tekmi z Nizozemci za nastop na EP 2022. Prvi nizozemsko-slovenski obračun bo 6. januarja v Almereju, drugi štiri dni kasneje v Celju, Slovenija pa se bo v deželo faraonov odpravila 11. januarja.V predmestjuse bo v okviru skupine H najprej pomerila z(14. 1.),(16.) in(18.), v primeru, da bo osvojila prvo, drugo ali tretje mesto, pa jo nato čakajo še tekme s tremi najboljšimi ekipami iz skupine G. V njej nastopajo Švedska, Egipt, Češka in Čile.Slovenska izbrana vrsta je doslej. Največji uspeh je dosegla leta 2017 v Franciji, ko je osvojila bronasto kolajno. V Španiji 2013 je bila četrta, v Katarju 2015 je zasedla osmo, v Nemčiji 2007 deseto, na Portugalskem 2003 11., v Tuniziji 2005 12., v Franciji 2001 17., na premiernem nastopu na Islandiji 1995 pa 18. mesto.