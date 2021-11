Zmage v Železnike, Izolo, Celje in Škofjo Loko

Zmag so se veselile ekipe Železnikov, Izole, Celja in Škofje Loke. Uvodni obračun te sezone pokalnega tekmovanja sta odigrali zasedbi Ajdovščine in Alpesa Železnikov. Z minimalno prednostjo so se zmage in napredovanja v nadaljevanje pokalnega tekmovanja veselili gostje iz Železnikov (27:26).

Butan plin Izola je v domači dvorani z 32:24 ugnal Črnomelj, Celjani pa so zmago zabeležili v Škofljici (38:26). Suvereno so v šestnajstino finala pokala napredovali tudi rokometaši Urbanscapa Loke, ki so s 40:27 ugnali Grosuplje.

Ostalih 28 moštev, ki v žrebu uvodnega kroga pokalnega tekmovanja ni dobilo tekmeca, se bo neposredno uvrstilo v šestnajstino finala. Žreb parov naslednjega kroga bo v ponedeljek, 15. novembra, ob 12. uri.

Izidi pokala Slovenije za moške, 1/32 finala:

Ajdovščina : Alples Železniki 26:27 (12:18)

Butan plin Izola : Črnomelj 32:24 (17:13)

Grosuplje : Urbanscape Loka 27:40 (11:18)

Škofljica Pekarna Pečjak : Celje Pivovarna Laško 26:38 (17:20)