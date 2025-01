Alcaraz navdušil Avstralce ob napovedi tatuja

Arina Sabalenka, udarna favoritinja uvodnega turnirja sezone za teniški grand slam, je v Melbournu gladko preskočila novo oviro in se tako uvrstila v osmino finala. Tokrat je bila boljša old Danke Clare Tauson s 7:6 (5), 6:4. Mučila se je z njo v prvem nizu, pa jo nato vendarle ugnala v podaljšani igri.

»Lepo je, ko prideš iz majhne dežele in si konkurenčen v boju za vrh,« je že ob prihodu v Avstralijo in namigih, kako se počuti kot zmagovalka zadnjih dveh let na tem turnirju, odgovorila vodilna beloruska športnica. Na igrišču tokrat resda ni delovala povsem brezhibno, vsekakor pa je številne navijače v domovini in po svetu razveselila z zmago. Drugače je bilo z Japonko Naomi Osaka, prav tako dvakratno zmagovalko Melbourna, ki se je za letos že poslovila od turnirja. Proti Švicarki slovaških korenin Belindi Benčič je izgubila prvi niz, nato pa se zavoljo poškodbe vdala.

Uspešno je svojo nalogo opravila Osiječanka Donna Vekić, olimpijska finalistka iz Pariza. Tri ure je garala proti Rusinji Diani Šnajder za zmago 7:6 (4), 6:7 (3), 7:5. Pred tem sta se igralki pomerili le enkrat, lani je bila v finalu Bad Homburga (Nem) uspešnejša ruska igralka.

Vlogi favoritov pa sta v moškem delu turnirja potrdila Alexander Zverev proti Britancu Jacobu Fearnleyju (6:3, 6:4, 6:4) in Carlos Alcaraza proti Portugalcu Nunu Borgesu – 6:2, 6:4, 6:7 (3), 6:2. Španec je navdušil občinstvo ob izjavi, da si bo v primeru lovorike v Melbournu dal tetovirati podobo kenguruja.

Nato pa je nalogo brezhibno opravil tudi desetkratni zmagovalec prvega turnirja za grand slam v sezoni Novak Đoković. Češkega tekmeca Tomaša Machača je ugnal s 6:1, 6:4, 6:4. Slednji pa se je po porazu tolažil z novo spremljevalko, priljubljeno slovaško pevko Emmo Drobno. Machač je pred tem ljubil teniško rojakinjo Kateřino Siniakovo, s katero sta se na OI v Parizu, a takrat ne več kot zasebni par, veselila zlate kolajne v mešanih dvojicah.