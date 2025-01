Zidanškova in Erjavčeva uspešni v drugem kolu kvalifikacij

Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek je bila uspešna tudi v drugem krogu kvalifikacij za odprto prvenstvo Avstralije. Zidanškova, ta čas 180. igralka sveta, je dvakrat s 6:2 gladko izločila Ciprčanko Georgiano Serban. V tretjem krogu kvalifikacij se bo 27-letna Zidanškova pomerila s Francozinjo Carole Monnet.

25-letna Veronika Erjavec je izločila 22. nosilko kvalifikacij, Tajko Mananchayo Sawangkaew, ki je na lestvici WTA 44 mest pred Slovenko. Ta zaseda 171. mesto na lestvici. Razmerje na svetovni lestvici v prid tajske tekmice pa se na igriščih v Melbourne Parku ni prav nič poznalo, saj je Erjavčeva gladko s 6:2 in 6:3 izločila Tajko, 127. igralko sveta,

V tretjem in obenem zadnjem krogu kvalifikacij za nastop na prvem turnirju za grand slam v koledarskem letu Erjavčevo čaka obračun z boljšo iz dvoboja med Hrvatico Petro Martić, 16. nosilko kvalifikacij, in Kitajko Xinyu Gao.

Kvalifikacije so na sporedu vsaj do četrtka, prvi turnir za grand slam v sezoni pa se bo začel v nedeljo in trajal do 26. januarja.