Alexander Zverev je še drugič zapored igral maratonski dvoboj

Zadnji četrtfinalist odprtega teniškega prvenstva Francije je Alexander Zverev. V dramatični tekmi osmine finala je Nemec po štirih urah in 40 minutah s 4:6, 6:1, 5:7, 7:6 (2) in 6:2 ugnal Danca Holgerja Runeja in se še šestič zavihtel med najboljšo osmerico na Roland Garrosu.

Zverev je na letošnjem turnirju v francoski prestolnici že drugič zaporedoma moral za napredovanje odigrati pet nizov, saj je bilo zelo tesno tudi v tretjem krogu v dvoboju z Nizozemcem Tallonom Griekspoorjem.

»Samo čim prej v hotel, masaža in spanec, da bom jutri spet spočit,« je po zmagi ob pol treh zjutraj novinarjem povedal 27-letni zmagovalec.

O drugem zaporednem maratonskem dvoboju pa je dodal: »Enostavno sem samo vesel, da sem preživel.« Vsekakor sta mu dvoboja načela fizično pripravljenost, a je Zverev prepričan, da lahko odigra še en dvoboj na pet nizov. »Seveda pa upam, da kdaj lahko zmagam tudi brez tega, da bi jih moral res toliko odigrati.«

Njegov naslednji tekmec bo v sredo Avstralec Alex De Minaur, ki je v ponedeljek dobro formo potrdil z zmago nad petim igralcem sveta Rusom Danilom Medvedjevom. Statistično je v prednosti Zverev, ki je dobil sedem od devetih medsebojnih dvobojev. »Alex je z Medvedjevom pokazal neverjeten tenis. Odlično je igral in sam pričakujem še en težak dvoboj,« je še dejal zmagovalec.

Drugi četrtfinalnipari so: Novak Đoković (Srb/1) – Casper Ruud (Nor/7), Stefanos Cicipas (Grč/9) – Carlos Alcaraz (Špa/3), Grigor Dimitrov (Bol/10) – Jannik Sinner (Ita/2).