Anderson končal športno pot

Južnoafriški teniški igralec Kevin Anderson se je pri 35 letih odločil za konec kariere. Anderson je nekdanji finalist turnirjev za grand slam v Wimbledonu in New Yorku, na lestvici ATP pa je bil 203 centimetre visoki tenisač najvišje na petem mestu, in sicer leta 2018.

»Izkusil sem toliko različnih izzivov in čustev. Ta šport zna biti razburljiv in istočasno osamljen. Imel sem vzpone in padce, toda menjal ne bi ničesar,« je na twitterju zapisal Anderson, ki je bil znan po močnem začetnem udarcu, v zadnjih letih pa so ga pestile poškodbe, ki so ga izrinile iz prve stoterice.

Anderson se je s tenisom začel ukvarjati leta 2007, dvakrat je bil blizu naslova na turnirjih za grand slam. Leta 2017 je v finalu OP ZDA izgubil proti Špancu Rafaelu Nadalu, leta 2018 pa v finalu Wimbledona proti Srbu Novaku Đokoviću. V karieri je sicer zbral sedem turnirskih zmag.