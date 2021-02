Avstralska bera Kaje Juvan: izkušnje, lep zaslužek in skok na lestvici

Novak Đoković je dva dneva po poškodbi brez težav uganjal akrobacije. FOTO: Brandon Malone/AFP

Đoković ne ve, kolikšna je škoda

Grigor Dimitrov je poslal domov Dominica Thiema. FOTO: William West/AFP

Potrpljenje je pomembno

Domov s 165.228 dolarji

Prvi konec tedna v glavnem delu odprtega prvenstva Avstralije je že bil končna postaja za zadnjo slovensko teniško igralko v posamični konkurenci, saj jev soboto gladko klonila proti Američanki. Nedelja pa je potrdila, da so imele petkove težave lanskih finalistov,in, povsem različno ozadje. Srb si je v osmini finala čudežno opomogel po poškodbi trebušne mišice, Avstrijec pa se ni mogel še enkrat pretihotapiti skozi šivankino uho, tako kot se je protiĐoković je vodilni igralec sveta, v Melbournu lovi deveto lovoriko (tretjo zapored), protipa še nikoli ni izgubil. V normalnih okoliščinah bi bil nesporen favorit, a težave protiso mu priklicale velik oblak negotovosti in tudi posmeha. Mnogi njegovi tekmeci so javno podvomili, da je sploh huje poškodovan, in vztrajali, da je preteklosti že večkrat posegel po podobnih motivacijskih prijemih. Dvom je ostal, saj je Srb ugnal 14. nosilca s 7:6 (4), 4:6, 6:1, 6:4.»Počutil sem se dovolj dobro, da sem lahko igral, a če bi šlo za turnir nižje ravni, verjetno ne bi nastopil. Ne počutim se idealno, v zadnjih dveh se nisem dotaknil žogice. V petek sem imel težave predvsem z vračanjem začetnega udarca, zato sem bil v skrbeh pred soočenjem z enim od najboljših serverjev na svetu. Dosegel je 26 asov, a sem izkoristil svoje priložnosti. Ker sem že 48 ur pod vplivom protibolečinskih pripomočkov, pa ne vem, kakšno je moje trenutno stanje,« je poudaril Đoković, ki zdaj vodi proti Raoniću z 12:0 v zmagah.Bolgar, 18. nosilec turnirja v Melbournu, ni Thiemu dovolil niti najmanjšega upanja na uspeh. Tretjega igralca sveta je odpravil s 6:4, 6:4, 6:0 in prevladoval pri vseh prvinah; pri asih, denimo, z 10:2, storil pa je tudi 23 neizsiljenih napak manj (18:41). »Šlo je na kombinacijo manjših zdravstvenih težav, slabega dneva in odličnega tekmeca, ob kateri je razplet že kar logičen,« je pojasnil poraženec.Kaja Juvan je medtem že imela časa za analizo poraza proti Američanki, sicer 22. nosilki turnirja, z 1:6, 3:6. »Imela sem nekaj priložnosti, ki jih nisem izkoristila. Jennifer mi ni ničesar podarila, tako je to pri najboljših igralkah. Prvi niz je šel mogoče prehitro mimo, potem pa sem se pomirila in v drugem nizu nisem bila daleč. Pomembno, da sem videla, da lahko igram s tekmico takšnega kova,« je ocenila Juvanova, ki je s prebojem v 3. krog dosegla lep uspeh. To je v Melbournu od Slovencev nazadnje uspeloleta 2013, v ženski konkurenci paleta 2008.»Zdaj je čas, da pridobim še nekaj izkušenj in telesno napredujem. Uspehi ne pridejo tako hitro, gre za dolgotrajen proces. Potrebno je biti potrpežljiv. Nenehno moram gnati telo do skrajnih meja, a hkrati tudi paziti nanj. Mislim, da gredo stvari v pravo smer,« je zagotovila 20-letna Ljubljančanka, ki bo po OP Avstralije prišla do nove najboljše uvrstitve na lestvici WTA. Obeta se ji skok na 93. mesto.V Melbournu je Juvanova zaslužila 165.228 dolarjev. Skupni nagradni sklad turnirja znaša 71,5 milijona dolarjev, torej 0,70 odstotka več kot lani, prireditelji pa so poskrbeli predvsem za višje prejemke igralk in igralcev, ki so se zgodaj poslovili. V konkurenci posameznikov so največ pridobili izpadli v prvem krogu kvalifikacij, saj so zaslužili 25 odstotkov več kot lani, prejemki poražencev v 3. krogu pa so za 19,4 odstotka višji.V četrtfinalu bodo nagrade enake kot lani (403.463 $), najboljši pa se bodo morali sprijazniti z nižjimi nagradami. Kdor se bo poslovil v polfinalu, bo prejel 653.225 dolarjev ali 18,3 odstotka manj, kot bi pospravil lani, poražena finalista 1,153 milijona ali 27,4 odstotka manj, najboljša pri moških pri moških in ženskah pa bosta bogatejša za 2,113 milijona dolarjev. Torej za 33,2 odstotka manj kot lanska zmagovalca Novak Đoković in