Bedene izločil četrtega nosilca

Najboljši slovenski teniški igralec Aljaž Bedene se je na turnirju serije ATP 250 v Lyonu (z nagradnim skladom 420.000 evrov) prebil v četrtfinale. V drugem kolu je tudi po zaslugi trinajstih asov s 7:6 (4) in 6:3 strl odpor četrtega nosilca, Belgijca Davida Goffina. Dvoboj je trajal uro in 49 minut.



Bedene, ki na svetovni lestvici zaseda 55. mesto, je bil pravzaprav celotno partijo korak pred tekmecem iz Belgije. Že v prvem nizu je 31-letni Ljubljančan dvakrat serviral za prvi niz, a se mu je roka proti 13. igralcu sveta tako v deseti kot v 12. igri zatresla.

V podaljšani igri je nato Aljaž znova zaigral bolje in jo dobil s 7:4.



V drugem nizu si je ljubljanski as pripravil šest priložnosti za odvzem servisa tekmecu, eno pa je izkoristil v šesti igri za zanesljivo zmago proti nekdaj sedmemu igralcu sveta (leta 2017). Z Goffinom sta se sicer enkrat že pomerila, in sicer davnega leta 2010 na turnirju serije challenger v Meknesu v Maroku. Tudi takrat se je zmage veselil Bedene.



»Nekaj dvobojev sem tu že odigral, tako da sem se navadil na igrišče. Prikazal sem dobro igro in seveda sem vesel napredovanja,« je izjavil Bedene, ki se bo v petek pomeril z Lorenzom Musettijem. Mladi Italijan je danes s 6:3, 1:6 in 6:4 izločil Američana Sebastiana Kordo.



»Z Lorenzom sva tukaj trenirala ravno pred turnirjem, sicer v dvorani, pa vendarle. Igra zelo dobro, je mlad. Na igrišču bom izkušenejši, tega sem se pri teh letih že navadil. Vedno je velik izziv igrati proti tako nadarjenim mladeničem,« se je k naslednjemu obračunu obrnil Bedene.

