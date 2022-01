Blaž Rola obtičal na prvi kvalifikacijski oviri

Slovenski teniški igralec Blaž Rola je že v prvem krogu kvalifikacij ostal brez možnosti za nastop na odprtem prvenstvu Avstralije v Melbournu. Po ogorčenem boju ga je po dveh urah in 40 minutah s 3:6, 6:1, 7:6 (10:5) izločil Italijan Salvatore Caruso.

Rola je prvi niz dobil po odločilnem brejku v osmi igri, že pred tem pa si je pripravil pet priložnosti za odvzem servisa. V drugem nizu je popolnoma prevladoval 150. igralec sveta Caruso in ga dobil s 6:1.

V tretjem je sicer 29-letni Italijan povedel z brejkom prednosti, a je dve leti starejši Ptujčan takoj izenačil, v deseti igri pa imel na voljo tri zaključne žogice, a vse zapravil. Po treh ubranjenih žogicah za odvzem servisa Role v naslednji igri je nato sledila podaljšana igra do deset, v kateri pa je hitro povedel Italijan in prednost zanesljivo zadržal vse do konca.

Rola, sicer 179. na lestvici ATP, je bil edini slovenski predstavnik v kvalifikacijah.

Slovenske barve v glavnem delu žrebov OP Avstralije bodo od 17. januarja naprej zastopale Tamara Zidanšek, Kaja Juvan in Andreja Klepač.