Brez četrtfinala za najboljšega Slovenca

Slovenski teniški igralec Aljaž Bedene je obstal v osmini finala turnirja serije ATP 500 v Dubaju v Združenih arabskih emiratih. Enaintridesetletni Ljubljančan je na turnirju z nagradnim skladom okoli 1,6 milijona evrov izgubil proti Japoncu Keiju Nišikoriju s 4:6 in 4:6.



Bedene, 59. na lestvici ATP, je v tesnem boju v prvem nizu izgubil že uvodno igro na svoj servis, Japonec, 41. igralec sveta, pa je prednost zadržal do konca. V drugem nizu je Bedene - na svoj servis - izgubil deveto igro, nato pa je Nišikori potrdil zmago, izkoristil je tretjo zaključno žogico. Vmes je imel Bedene tudi žogico za re-break.



V četrtfinalu Nišikorija čaka boljši iz dvoboja med 14. nosilcem, Srbom Filipom Krajinovićem, in Južnoafričanom Lloydom Harrisom.

