Holger Rune do prvega naslova na turnirjih masters

V finalu Pariza je Holger Rune premagal Srba Novaka Đokovića s 3:6, 6:3 in 7:5. Za najstnika je bil to prvi nastop v zaključnem dejanju turnirjev, ki po vrednosti zaostajajo le za štirimi največjimi, hkrati pa peti finale v karieri oziroma letu 2022, v katerem je svojo uvrstitev na lestvici izboljšal za več kot osemdeset pozicij.

Poleg tega, da je Rune po dveh urah in 34 minutah igre prišel do tretjega naslova v karieri po Stockholmu in Münchnu, bo od ponedeljka dalje prvič v življenju član najboljše deseterice igralcev na svetu, za zaključni turnir v Torinu, ki se bo začel 13. novembra, pa bo prva rezerva.

Za Danca je bil to hkrati četrti zaporedni finale ATP. V Sofiji ga je premagal Marc-Andrea Huesler, v Baslu prejšnji teden je bil boljši Felix Auger Aliassime, vmes pa je v Stockholmu dvignil lovoriko po zmagi nad Stefanosom Tsitsipasom. Đoković je zapravil priložnost za 39. naslov na turnirjih serije masters. Vseeno ostaja rekorder po zmagah na teh turnirjih; Rafael Nadal jih je dobil 36, Roger Federer pa 28.

Živi svoje sanje

To je bil sicer njegov 56. finale na mastersih oziroma 129. na turnirjih ATP. Osvojil jih je devetdeset. Na mastersih v Parizu je slavil rekordnih šestkrat. Za Runeja je bila to prva zmaga v dveh dvobojih proti 16 let starejšemu tekmecu, ki je pred finalom dobil trinajst dvobojev v nizu.

»Zahvalil bi se Novaku za lepe besede, ki jih je izrekel o meni, in mu priznal, da je zame velika čast deliti igrišče s takšno legendo tenisa, ki sem jo prek televizije spremljal praktično vse življenje,« je po koncu dvoboja dejal Rune.

»Zadnja igra je bila zelo stresna, verjetno ena najbolj težkih v življenju. Po glavi so mi šle različne kombinacije in res sem srečen, da sem jo uspel dobiti. Trenutno živim svoje sanje; če bi mi nekdo pred štirimi tedni dejal, da bom osvojil Pariz, se uvrstil v top 10 in verjetno še na zaključni turnir sezone, bi ga le debelo pogledal,« je še dodal zmagovalec, ki je za zmago prejel 836.355 evrov.