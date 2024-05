Ivanišević o Đokoviću: Zasitila sva se drug drugega

Spomladi je močno odmevala novica, da Goran Ivanišević zapušča trenerski štab teniške številke 1 Novaka Đokovića. Veliko je bilo napisanega in povedanega, Splitčan, ki je leta 1999 čudežno osvojil Wimbledon, pa je za švicarske medije pojasnil razloge za ločitev.

»Čutil sem, da se bliža konec. Novak se me je zasitil in obratno. Zveze se končajo, toda ostala sva prijatelja. Ni bilo prepirov, razšli smo se v dobrem duhu,« je povedal Ivanišević. Njuno sodelovanje je bilo zelo plodno, od leta 2019 je Srb osvojil devet turnirjev za grand slam in na večni lestvici prehitel Rogerja Federerja in Rafaela Nadala. Zdaj je pri 24 prestižnih trofejah.

»Novak je bil zelo uspešen in jaz sem imel pri tem nekaj malega zaslug. V veliko čast mi je bilo trenirati takšnega genija. Ni pa bilo lahko. Bila je pandemija, potem diskvalifikacija z OP ZDA, pa nesrečna zgodba v Melbournu ... Bilo je 'komplicirano',« je priznal Hrvat.

V zadnjem času Đokoviću ni šlo po željah, čeprav ostaja številka 1 na lestvici ATP. Na OP Avstralije je izpadel v polfinalu, kar je bil njegov najslabši rezultat od leta 2018. Sledila so razočaranja v Monte Carlu, Indian Wellsu in Rimu. Ivanišević vseeno verjame, da lahko Đoković osvoji Roland-Garros. »Grand slami so nekaj drugega. Če bo mentalno trden, bo osvojil Pariz. Zelo bo motiviran, nikdar ne obupa. Grand slami so zanj najpomembnejši in našel bo pot do zmage,« trdi Ivanišević, ki se zaveda, da bodo igralci, kot so Jannik Sinner, Carlos Alcaraz in Danil Medvedjev željni končati Noletovo prevlado.

OP Francije se bo začelo v ponedeljek. Đoković bo najprej igral proti domačinu Pierre-Huguesu Herbertu, ki bo na turnirju nastopil s povabilom, Sinner se bo uvodoma srečal z Američanom Christopherjem Eubanksom, Alcaraza pa čaka kvalifikant ali srečni poraženec. Rafael Nadal pa se bo že v prvem krogu srečal z olimpijskim prvakom in četrtim nosilcem Nemcem Alexandrom Zverevom.