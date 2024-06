V nadaljevanju preberite:

Potem ko so na nedavnih evropskih volitvah francoske skrajno desne stranke močno prehitele sredinski in proevropski Preporod z zavezniki, je francoski predsednik Emmanuel Macron razpustil parlament in sklical predčasne volitve, ki bodo v prvem krogu potekale 30. junija, v drugem pa 7. julija.