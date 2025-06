Jannik Sinner izdal duet z Andreo Bocellijem

Številka 1 svetovnega tenisa Jannik Sinner je izdal duet s slavnim italijanskim tenorjem Andreo Bocellijem. V pesmi Polvere e Gloria, kar pomeni Prah in slava, trikratni zmagovalec grand slamov Sinner ponavlja dele svojih govorov ob teniških zmagah in porazih, ki jih je posnel v Bocellijevem studiu v Toskani.

»Zelo sem vesel in počaščen, da sem del tega projekta z Andreo, ki je že 30 let edinstven in izjemen glas, zastava naše države v svetu. Nikoli si nisem mogel predstavljati, da bom slišal svoj glas v eni od njegovih pesmi. Izjemno ganljivo je,« je ob tem dejal Sinner.

Skladba je izšla v petek in vsebuje tako italijanska kot angleška besedila. Spremljevalni glasbeni video vsebuje osebne in arhivske fotografije iz otroštva dua, skupaj s prizori, posnetimi med njunim sodelovanjem na Bocellijevem posestvu.

Sinner je prvi Italijan, ki je na vrhu teniške svetovne lestvice. Bocelli je svojo kariero začel leta 1994 in nastopal na pomembnih dogodkih po vsem svetu, vključno z olimpijskimi igrami in svetovnim prvenstvom.