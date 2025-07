Jannik Sinner novi wimbledonski kralj

Padel je zastor čez letošnjo izvedbo najbolj slovitega teniškega turnirja na svetu. In po sobotni prvi lovoriki na tem prizorišču poljske zvezdnice Ige Šwiatek je tudi Jannik Sinner prvič doslej osvojil izjemen wimbledonski turnir.

V finalu je vodilni igralec svetovne teniške lestvice po dobrih treh urah boja s 4:6, 6:4, 6:4, 6:4 ugnal največjega tekmeca Carlosa Alcaraza in mu tako ekspresno vrnil za zadnji pariški finale, v katerem je bil Španec boljši. Takrat sta oba prikazala izjemno predstavo petih nizov, tudi v Wimbledonu sta bila večkrat med finalom na zelo visoki ravni, a precej pogosteje je to tokrat uprizoril italijanski as, doma iz obmejnega tirolskega pasa v predelu naše zahodne soseščino s prevladujočo nemščino.

Za 23-letnega Južnega Tirolca je bila to četrta lovorika na turnirjih za grand slam, potem ko je bil dvakrat zapovrstjo najboljši na odprtem prvenstvu Avstralije v Melbournu (2024, 2025) ter lani še na odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku. Obenem je postal prvi Italijan s slavjem na sveti travi. Pred tem je v finalu Wimbledona od njegovih rojakov igral le Matteo Berrettini in izgubil proti Srbu Novaku Đokoviću leta 2021.

Jannik Sinner je v finalu igral vrhunsko. FOTO: Glyn Kirk/AFP

Sicer pa Sinner in Alcaraz, zdaj vodilna igralca nove dobe tenisa ohranjata izjemno medsebojno spoštovanje. »Prav vesel sem, da se tako dobro razumeva na igrišču kot tudi ob njem,« je poudaril po koncu tega finala poraženec, se zahvalil domačim kot tudi španskemu kralju za prihod v Wimbledon.

Seveda pa je bil tudi Sinner vesel, ker so najbližji zanj stiskali pesti na tem teniškem prizorišču. Obenem je šaljivo zbodel brata: »K sreči tokrat ni bilo dirke formule 1, tako da me je lahko prišel gledat.« Tako se je spomnil na letošnji rimski finale, takrat je namreč brat raje kot na tenis odšel v Imolo ...

Carlos Alcaraz se je boril po najboljših močeh, a tokrat le ni tako blestel kot na prejšnjih dveh letošnjih turnirjih za grand slam. FOTO: Andrew Couldridge/Reuters

O samem dvoboju pa je dejal: »Predvsem je bilo čustveno zahtevno, sploh po tako težkem porazu na Rolandu-Garrosu. Ampak ni toliko pomembno, kako izgubiš ali zmagaš na teh pomembnih turnirjih. Bolj pomembno je, da razumeš, kaj si naredil narobe, da sprejmeš poraze in na sebi delaš še naprej. In to je eden glavnih razlogov, da stojim tukaj s pokalom.«

Zanj je to tako prvi v tem koledarskem letu na turnirjih za grand slam, prejšnja dva je osvojil Alcaraz, sledi še ob koncu avgusta New York, kjer pa bo lovoriko branil letošnji wimbledonski junak.