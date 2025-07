Taylor Fritz bo v Wimbledonu izzval Carlosa Alcaraza

V Wimbledonu nas danes čaka moški polfinale, v katerem se bosta srečala 27-letni Taylor Fritz iz Združenih držav Amerike in Carlos Alcaraz, pet let mlajši Španec. Za Američana, sicer petega igralca sveta, bo to drugi polfinale turnirja za grand slam v karieri, lani je na domačem odprtem prvenstvu v finalu klonil proti Janniku Sinnerju.

Dobro formo pred Wimbledonom je v zadnjem mesecu potrdil z zmagama v Stuttgartu in Eastbournu. V četrtfinalu je s 6:3, 4:6, 1:6 in 7:6 ugnal Rusa Karena Hačanova, za zmago pa je porabil dve uri in šestindvajset minut. Američan je do zdaj z Alcarazom igral dvakrat, vedno pa je bil boljši Španec.

Taylor Fritz ni še nikdar premagal Carlosa Alcaraza. Je danes končno nastopil dan za prvo zmago? Foto: AFP

Tudi v današnjem dvoboju je favorit jasen – Carlos Alcaraz brani dvojno zmago, a na otoku je predvsem na začetku imel nekaj težav. Fritz je v četrtfinalu proti Hačanovu izgledal izjemno, tudi po težavah na sredini srečanja se je vrnil in dokazal, da je zrel za nov izjemen rezultat. »Ponosen sem na to, kako sem se mentalno prebil skozi srečanje,« je povedal po zmagi. Čeprav je rezultat kariere dosegel na domačem grand slamu, pa mu travnata podlaga najbolj ustreza – kar pet izmed svojih desetih zmag na turnirjih je dosegel na travi, tudi obe v zadnjem mesecu.

Čeprav Fritz ni tako mlad kot Alcaraz, je pokazal, da ima še veliko prostora za napredovanje. Že nekaj let je konstantno na pragu nečesa večjega, a mu do zdaj še ni uspelo doseči velikega uspeha kariere, na katerem bi lahko gradil tudi v prihodnjih sezonah. V Veliki Britaniji pa tenisač iz Kalifornije izgleda drugačen, boljši: »Ko sem se v prejšnjih letih tukaj uvrstil v četrtfinale, se mi je to zdelo kot nekaj velikega, letos pa sem veliko bolj umirjen in sproščen. Mislim, da zdaj igram na veliko višjem nivoju, kot v preteklosti.« Kot enega glavnih razlogov za svojo rast izpostavlja svojo partnerko, influencerko Morgan Riddle: »Odkar sva skupaj, so moji rezultati veliko boljši. Dobro je imeti nekoga, ki ti pomaga, da si še boljši.«

Fritzovi najtesnejši navijači, med njimi tudi njegova partnerka Morgan Riddle. Foto: Reuters

Obračun z Alcarazom bi bil lahko zelo tesen. Španec, ki lovi svojo tretjo zaporedno zmago v Wimbledonu, je mesec dni nazaj osvojil Roland Garros v Franciji, v Veliko Britanijo pa je prispel brez letošnjih igralnih izkušenj na travi. V začetku je imel nekaj težav s servisom, a do četrtfinalnega obračuna so bile te že pozabljene. Obračun dveh izjemnih igralcev, ki se bosta pomerila ob 14:30, bo odvisen od malenkosti, zagotovo pa sta se oba sposobna z zmago prebiti v finale. Tja se lahko vrstita tudi prvi igralec sveta Jannik Sinner in legendarni Srb Novak Djoković, ki se bosta v polfinalu srečala ob 16:10.