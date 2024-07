Jezni Đoković: Vsem nespoštljivim navijačem želim lahko noč

Srbski teniški zvezdnik Novak Đoković ni imel težav s prebojem v četrtfinale Wimbledona, v osmini finala je na sveti travi ugnal Holgerja Runeja s 6:3, 6:4 in 6:2.

Precej bolj nejevoljen je bil Srb zaradi dogajanja na tribunah, kjer so navijači podpirali Danca z dolgimi vzkliki »Ruuuune«, ki se slišijo zelo podobno kot buuuuuu, Đoković pa je prepričan, da ne gre za naključje.

FOTO: Ben Stansall/AFP

»Poslušajte, že 20 let sem del turneje in dobro vem, da so bili v te vzklike pomešani negativni vzkliki proti meni, tega opravičila ne sprejmem. Poznam vse trike in vem, kako to deluje. Poskušal se bom osredotočiti na navijače, ki spoštujejo vse igralce in ki so kupili vstopnico, da bi uživali v tenisu. Ostalim pa sporočam, da mi ne bodo prišli do živega, saj sem igral že v precej bolj sovražnem okolju, kot je bilo to. Pa lahko noč,« jim je po tekmi zabrusil Srb.

Đoković se bo v četrtfinalu jutri pomeril z Alexom de Minaurom, ki je v osmini finala premagal Arthurja Filsa s 3:1 v nizih.