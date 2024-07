Številka ena na sveti travi že v četrtfinalu, uspešen tudi Alcaraz

Na poti do četrtfinala na sveti travi Carlos Alcaraz ni imel pretirano zahtevne naloge, nasproti mu je stal 16. nosilec Ugo Humbert, ki pa tretjemu nosilcu ni bil kos. Na dvoboju, ki sta ga odigrala pod zaprto streho, tudi v Londonu namreč teniškim igralcem nagaja dež, je Alcaraz slavil s 6:3, 6:4, 1:6 in 7:5.

V prvih dveh nizih je bil Alcaraz zanesljiv, nato pa je Humbert zaigral bolje in v le 35 minutah znižal zaostanek na 1:2. Tudi v četrtem nizu je bil konkurenčen, a na koncu presenečenja vendarle ni bilo in Španec se je prebil v četrtfinale najbolj znamenitega teniškega turnirja na svetu.

FOTO: Matthew Childs/Reuters

Njegov nasprotnik bo boljši iz para Tommy Paul – Roberto Bautista-Agut. V ženski konkurenci je napredovala Italijanka Jasmine Paolini, potem ko je pri izidu 1:1 v nizih Američanka Madison Keys zaradi poškodbe dvoboj predala.

Sinner brez težav opravil s Sheltonom

Številka ena svetovnega tenisa Jannik Sinner je še bolj zanesljivo od španskega tekmeca opravil s svojim izzivom v osmini finala. Italijan je s 3:0 v nizih premagal Američana Blaka Sheltona, 14. nosilec na sveti travi se je Sinnerju dobro upiral le v tretjem nizu. Sinner je prva dva dobil s 6:2 in 6:4, v tretjem pa je Sheltonu takoj na začetku uspel odvzem servisa in povedel je z 2:0.

FOTO: Paul Childs/Reuters

Sinner se ni zmedel in niz je pripeljal v podaljšano igro, v kateri je imel Shelton štiri zaključne žogice, a tekme ni uspel pripeljati v četrti niz. Na servisu je imel Sinner zelo mirne živce in na koncu je slavil z 11:9 ter se po dveh urah in 10 minutah igre prebil v četrtfinale, kjer bo igral z zmagovalcem dvoboja Grigor Dimitrov – Danil Medvedjev.

»To je bil zelo zahteven dvoboj, še posebej v podaljšani igri tretjega niza. Moral sem rešiti žogico za niz pri 5:6. Takšni dvoboji se lahko hitro zapletejo in podaljšajo. Vesel sem, da sem ga končal po treh nizih,« je v prvi izjavi po dvoboju povedal Italijan.