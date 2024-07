Najprej živčna, zdaj pa nasmejana po prvi polfinale

V nadaljevanju preberite:

Donna Vekić in predvsem novozelandska igralka Lulu San sta se presenetljivo uvrstili med najboljših osem v ženski konkurenci letošnjega Wimbledona. Zakaj je bila Hrvatica iz Osijeka tako živčna med dvobojem s Španko Paulo Badosa? Kako dolgo je trajala ta tekma? Komu je Donna po koncu namenila opravičilo? Kakšni so njeni športni geni? In kako je bilo z njenimi romancami po slovesu od 11 let starejšega Stana Wawrinke, sicer znanega švicarskega teniškega igralca?