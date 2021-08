Juvanova ekspresno prek Britanke

Heather Watson je morala priznati premoč Juvanovi. FOTO: Matthew Stockman/AFP

Mlada slovenska zveznica(109. na lestvici WTA) ne bi mogla bolje začeti zadnjega od štirih največjih teniških turnirjev. Ponovila je lanski uspeh, ko je prvič zaigrala v New Yorku, in Britanko(64.) premagala s 6:1 in 6:4.Za zmago je potrebovala uro in devet minut. V drugem kolu 20-letno Ljubljančanko čaka 29. nosilka, Američanka. Ponoči bo(40.) igrala proti Američanki(85.), jutri zvečer se bo(86.) pomerila s Čehinjo(11.).Prvi niz je Juvanova dobila zelo hitro. Tekmica je le izenačila na 1:1, nato pa ji je Slovenka dvakrat vzela servis, dobila vse svoje in zmagala s 6:1. Nekoliko bolj izenačen je bil drugi niz, v katerem je tudi Juvanova dvakrat izgubila servis, kar pa ni bilo usodno.Slovenka je precej boljše servirala, dosegla tri ase, tekmica nobenega, in še 12 winnerjev. Brez napak je odigrala na mreži, kamor je prišla sedemkrat in bila pri zaključku vselej uspešna. Skupno je dosegla 59 točk, Britanka le 39. Z napredovanjem je zaslužila 75.000 dolarjev.Pri moških Slovenija svojega predstavnika nima.je nastop odpovedal,je izpadel v prvem krogu kvalifikacij,pa v zadnjem