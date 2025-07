Kaja Juvan izpadla v polfinalu Hamburga

Slovenska teniška igralka Kaja Juvan je prvič po letu 2022 zaigrala v polfinalu turnirja WTA 250. V Hamburgu se je srečala s sedmo nosilko, Madžarko Anno Bondar, ki je bila po dveh urah in 18 minutah boljša s 5:7, 6:3 in 6:4. Ljubljančanka je uprizorila dober boj, a ni se ji uspelo uvrstiti v finale. Tam se bo Bondarjeva pomerila z zmagovalko drugega polfinalnega obračuna med Ukrajinko Dajano Jastremsko in Francozinjo Lois Boisson.

Slovenka je po 55 minutah dobila napet prvi niz, v katerem je že imela servis za povišanje na 3:1, a ji ni uspelo. Po izenačenju na 5:5 se je Slovenka zbrala in osvojila zadnji dve igri. Drugi niz je 24-letnica odlično začela, a žal ni šlo naprej, Madžarka je za vodstvo s 4:1 dobila kar štiri zaporedne igre. V izenačeni deveti igri je Bondarjeva pokazala boljšo igro in v nizih izenačila na 1:1. V tretjem nizu je madžarska igralka povedla s 4:2, a se ji je Juvanova v deveti igri približala na 4:5. Ni šlo, Madžarka je hitro zaključila igro in se uvrstila v finale.

Kaja Juvan je v petek v četrtfinalu premagala Španko Leyre Romero Gormaz dosegla enega izmed najboljših rezultatov v sezoni. Od španske tekmice je bila boljša po trdem boju in 2:42 dolgi bitki. Bondar je v slabih treh urah premagala Rusinjo Katerino Aleksandrovo.